英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

英國威廉王子。圖／路透資料照片

英國威廉 王子因是王位繼承人，一舉一動皆備受關注，他之前曾檢測新冠肺炎呈陽性反應，卻沒有驚動外界，直到治療到一個段落才被揭露。而今八卦刊物抖出他另一個更震撼的秘密：他其實正在和癌症 對抗！雖然奶奶、父親與妻子都憂心不已，他卻要任何人不可以對已經離開英國、赴美追尋新生活的弟弟哈利 透露此事。

專門報導明星與名人秘辛的「國家詢問報」，最新一期封面打出標題「威廉王子秘密的癌症危機」，搭配他戴上口罩、眼神憂慮的照片，感覺似乎真有其事。文中指出威廉王子今年的新冠肺炎檢測不是他健康上最大的難關，他早就秘密在面對更嚴重的問題：癌症。伊莉莎白二世女王與查爾斯王子都注意到他在幾次公開活動中看來精神萎靡、疲累不堪，為他的健康狀況擔憂，他的妻子凱特自然很清楚丈夫到底怎麼了，差點要崩潰，卻也希望他趕快把握時間與哈利和好，不要再繼續對立下去。

對於這麼震撼的報導，專門打臉八卦的網站馬上找到不合理：威廉不讓哈利知道他的病情，「國家詢問報」卻能得到消息？而「國家詢問報」消息如此靈通，卻不知道威廉究竟在對抗哪一種癌症？不過比起女王，威廉被這樣寫也不是特別糟，因為八卦刊物三不五時就指她不久人世，已經不知被唱衰多少次。