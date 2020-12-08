我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成都新冠確診20歲女一晚跑5攤 全城進「戰時狀態」

聖母峰又長高！中國尼泊爾宣布最新高度8848.86公尺

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

記者蘇詠智／即時報導
英國威廉王子。圖／路透資料照片
英國威廉王子。圖／路透資料照片

英國威廉王子因是王位繼承人，一舉一動皆備受關注，他之前曾檢測新冠肺炎呈陽性反應，卻沒有驚動外界，直到治療到一個段落才被揭露。而今八卦刊物抖出他另一個更震撼的秘密：他其實正在和癌症對抗！雖然奶奶、父親與妻子都憂心不已，他卻要任何人不可以對已經離開英國、赴美追尋新生活的弟弟哈利透露此事。

專門報導明星與名人秘辛的「國家詢問報」，最新一期封面打出標題「威廉王子秘密的癌症危機」，搭配他戴上口罩、眼神憂慮的照片，感覺似乎真有其事。文中指出威廉王子今年的新冠肺炎檢測不是他健康上最大的難關，他早就秘密在面對更嚴重的問題：癌症。伊莉莎白二世女王與查爾斯王子都注意到他在幾次公開活動中看來精神萎靡、疲累不堪，為他的健康狀況擔憂，他的妻子凱特自然很清楚丈夫到底怎麼了，差點要崩潰，卻也希望他趕快把握時間與哈利和好，不要再繼續對立下去。

對於這麼震撼的報導，專門打臉八卦的網站馬上找到不合理：威廉不讓哈利知道他的病情，「國家詢問報」卻能得到消息？而「國家詢問報」消息如此靈通，卻不知道威廉究竟在對抗哪一種癌症？不過比起女王，威廉被這樣寫也不是特別糟，因為八卦刊物三不五時就指她不久人世，已經不知被唱衰多少次。

威廉王子被指有癌症危機。圖／摘自National Enquirer
威廉王子被指有癌症危機。圖／摘自National Enquirer

威廉 癌症 哈利

上一則

獲無國界新聞自由特別獎 黎智英拜託媒體多幫香港發聲

下一則

查克柏格曾以撤資 脅英國放寬網路政策 還提到中國

延伸閱讀

英女王徵私人助理 年薪3.5萬英鎊 200多人搶應徵

英女王徵私人助理 年薪3.5萬英鎊 200多人搶應徵
哈利PO舊照曬親情 抱緊媽媽伊能靜

哈利PO舊照曬親情 抱緊媽媽伊能靜
黛妃管家曝女王對哈利失望！期待永遠不變但孫兒不聽

黛妃管家曝女王對哈利失望！期待永遠不變但孫兒不聽
陪伴喬治王子長大… 英國威廉王子夫婦愛犬逝世

陪伴喬治王子長大… 英國威廉王子夫婦愛犬逝世

熱門新聞

來自19國超過200名議員合組的「對華政策跨國議會聯盟」發動全球挺澳洲葡萄酒運動，反制中國經濟脅迫，宣示全球團結對抗中國的霸凌行為。（圖取自twitter.com/ipacglobal）

影／反中國脅迫 多國發動全球喝澳洲葡萄酒 競爭對手也相挺

2020-12-01 10:09
義大利一名男子在與妻子吵架之後外出散心，結果一走就是450公里。圖為示意圖。(歐新社)

一怒走天涯！與妻吵架後想散心 結果一走就是450公里

2020-12-07 19:44
卡齊亞尼斯30日援引日本情報消息稱，北韓領導人金正恩已接種新冠疫苗。美聯社

美安全專家：金正恩不久前已接種中國研發的新冠疫苗

2020-11-30 10:50
幾名英國下議院議員表示，有多達5,00億英鎊紙鈔不知去向，敦促央行展開調查。路透

500億英鎊紙鈔人間蒸發 英國議員促央行調查

2020-12-05 11:32
挪威央行副行長尼古拉森。（路透）

娶了中國妻子 挪威央行副行長未通過「安全審查」辭職

2020-12-04 23:43
羅馬尼亞北部一處山頂近來出現一根神秘金屬柱體，且表面布滿詭異的圓形圖案。(美聯社)

「神秘金屬柱」也現身歐洲這國家 表面布滿詭異圖案

2020-12-02 20:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同
錯過機會！輝瑞：明年6月底前 無法供應美更多疫苗

錯過機會！輝瑞：明年6月底前 無法供應美更多疫苗