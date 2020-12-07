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菅義偉宣布73.6兆日圓新刺激方案 為日本復甦添柴火

編譯葉亭均／綜合報導
日本首相菅義偉8日宣布他上任以來首個經濟刺激方案，規模達73.6兆日圓。（路透）
日本首相菅義偉8日宣布他上任以來首個經濟刺激方案，規模達73.6兆日圓。（路透）

日本首相菅義偉8日宣布他上任以來首個經濟刺激方案，規模達73.6兆日圓（約7080億美元），要在日本新冠確診數激增、他的內閣支持率下滑之際全力支撐經濟。

菅義偉宣布的73.6兆日圓經濟刺激方案中，包含40兆日圓財政刺激措施，這類財政措施通常是以提供貸款、投資和直接支出的形式存在。

其他細節預期今日稍後出爐。最新刺激方案的部分資金將來自第三輪追加預算的19.2兆日圓。

同日公布的數據顯示，日本第3季經濟回升的速度比初估值更快，而且是以逾50年來最快的速度回升。

日本內閣府公布，第3季國內生產毛額（GDP）經年化後較前季成長22.9%，高於初估的21.4%增幅，初估值已是1968年來最快成長速度。企業投資與消費數字優於初估值，是數據上修的主因。

不過，日本近幾周新冠病毒感染人數激增，可能導致帶動夏季經濟反彈的消費支出降溫。如果日本城市再次陸續對民眾外出和活動實施自願性限制，可能會進一步影響支出。

菅義偉面臨的挑戰，是要證明他既能成功維持經濟動能，同時又能控制住疫情，直到疫苗施打的準備工作就緒。

最新刺激方案的規模比今年迄今前兩輪追加預算的規模來得小。這兩輪追加預算新增58兆日圓的額外支出，相當於日本經濟規模的約11.3%。

日本 預算 菅義偉

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