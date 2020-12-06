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達成貿易協議最後機會 歐盟英國展開艱難談判

中央社 / 布魯塞爾6日報導
歷經8個月協商，英國與歐洲聯盟（EU）仍未能就英國脫歐後雙邊貿易關係達成協議。兩方6日恢復談判，預計為期2天，這很可能是他們達成協議的最後努力機會。圖為歐盟代表巴尼耶（右）和英國代表佛羅斯特（左）。 歐新社
歷經8個月協商，英國與歐洲聯盟（EU）仍未能就英國脫歐後雙邊貿易關係達成協議。兩方6日恢復談判，預計為期2天，這很可能是他們達成協議的最後努力機會。圖為歐盟代表巴尼耶（右）和英國代表佛羅斯特（左）。 歐新社

歷經8個月協商，英國與歐洲聯盟（EU）仍未能就英國脫歐後雙邊貿易關係達成協議。兩方將在今天恢復談判，預計為期2天，這很可能是他們達成協議的最後努力機會。

法新社報導，歐盟代表巴尼耶（Michel Barnier）和英國代表佛羅斯特（David Frost）經歷一週在倫敦協商到深夜的角力後，由於仍無成果，談判4日喊卡，今天將在布魯塞爾重啟。巴尼耶在推特發文表示：「我們將看看能否有進展。」

英國首相強生（Boris Johnson）昨天和歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）通過電話，雙方在幾項重要議題仍有「重大歧見」。媒體報導，強生將繼續遊說歐洲各領袖。

強生和范德賴恩預定明天晚間將再度通話。而歐盟27國領袖將在10日召開為期兩天峰會，目的為了化解歐盟內部預算爭議；但如今看來，這場會議將再度籠罩英國脫歐議題的陰影。

強生和范德賴恩在上一場通話後發布的聯合聲明並不那麼樂觀。聲明內容寫道：「我們承認這些歧見的嚴重性；但我們也同意，雙方談判團隊應該盡更大努力，來評估能否化解這些歧見。」

儘管歐盟和英國已就許多事項達成協議，但在漁權、公平貿易規則和貿易協議管理執行機制等最棘手議題，雙方仍無法完成談判。

一名知情人士告訴法新社：「任何結果都有可能。由於英國一直想優先捍衛主權，歐洲又擔心被英國占便宜，這三項議題才無法解決。」

強生曾堅稱，無論談判結果如何，英國都將「高度繁榮發展」。但若英國未能和歐盟簽署貿易協議，強生將面臨嚴重的政治和經濟後果。

昨天出刊的一篇訪問中，具影響力的英國保守黨國會議員圖根哈特（Tom Tugendhat）告訴智庫羅伊研究院（Lowy Institute）：「如果我們未能與歐盟達成協議，將是治國能力的嚴重失敗。」

另一方面，歐盟各國雖在艱難的英國脫歐談判過程中，一直展現驚人團結支持巴尼耶，但現在也已開始浮現一些內部裂痕。

法國4日便揚言，若在確保公平貿易和獲得英國海域漁業准入等議題上，他們的要求無法獲得滿足，將否決任何協議。

英國 歐盟 脫歐

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