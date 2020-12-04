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好萊塢詐騙皇后在英國落網 裝女聲犯嫌身分曝光

中央社／洛杉磯3日綜合外電報導

美國聯邦調查局（FBI）今天表示，外號「好萊塢詐騙皇后」的犯嫌已在英國遭到逮捕，他涉嫌假扮好萊塢女性高階主管，從多名懷抱電影夢的受害人身上騙取數以十萬計美元。

調查人員多年來在全球追查這名犯嫌的下落，如今終於逮到人。前「好萊塢報導」（THR）記者強生（Scott Johnson）所撰寫的好萊塢詐騙皇后事蹟將出書，哈波柯林斯出版社（HarperCollins）已取得版權。

法新社報導，根據今天一份解封的法院起訴書，犯嫌是一名叫塔希爾拉曼尼（Hargobind Tahilramani）的41歲印尼男子。

加州聖地牙哥（San Diego）FBI發言人告訴法新社：「被告已在英國落網，這項逮捕行動是根據美國為之後引渡所提出的暫時逮捕要求。」

這名男子涉嫌假扮的好萊塢大亨，包括盧卡斯影業老闆甘迺迪（Kathleen Kennedy）、前索尼影業娛樂公司共同董事長巴斯卡（Amy Pascal）及派拉蒙影業前老闆藍辛（Sherry Lansing）。

據說犯嫌很會模仿各種口音，還曾假裝是媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的前妻鄧文迪（Wendi Murdoch），以及電影界多位男性主管。

根據在加州提出的法院文件，犯嫌和同夥向被害人提出演藝工作豐厚邀約，並指示他們飛到印尼執行任務，包括勘景、研究及撰寫劇本，並要求先付相關費用，要是被害人抱怨或有所懷疑，犯嫌有時會威脅將他們「分屍」。

整起騙局始於2013年，儘管今年全球疫情延燒，各國紛紛祭出旅行禁令，犯嫌截至8月都還在繼續騙人，當時他叫被害人付款收看根本不存在的培訓影片。

根據「好萊塢報導」消息，英國曼徹斯特警方上週在私家調查業者協助下逮到這名犯嫌。

好萊塢 英國 加州

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