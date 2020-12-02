拓銷東南亞市場！華為在印尼代訓5G領域10萬人才

華為在印尼和泰國等東南亞國家開拓市場，爭取5G業務。路透

中國電信巨擘華為 近來加強在東南亞的活動。儘管美中關係緊張，此區政府在經濟上力求中立。

日經亞洲評論報導，華為最近和印尼 簽署協議，協助其訓練5G 相關領域技術人才10萬人。這是印尼首次簽署類似備忘錄。華為也將提供技術合作，協助印尼第2大電信商Indosat Ooredoo在雅加達和其他地區建置5G基礎設施。

在政治上，印尼雖與中國有南海爭議，但在經濟上，兩國關係密切。中國是印尼最大貿易夥伴。由於印尼境內也在鬧獨立運動，雅加達政府對北京在香港實施國安法、維吾爾族穆斯林待遇等人權議題保持沉默。

愛立信和諾基亞都在印尼推出5G網路驗證測試，然而，熟悉印尼國有電信公司Telekomunikasi Indonesia的人士說，「華為設備便宜20%-30%且品質領先」。

另外，在泰國，華為9月成立了一個5G研究中心，支持新創事業進行技術研發。當地媒體並報導，華為明年還將斥資7億泰銖，打造在泰第3個資料中心。

根據駐倫敦產業機構GSMA，東南亞電信營運商在2020到2025年間的資本支出，總計將達660億美元，規模雖遠比不上北美的2820億美元和歐洲的1810億美元，但對華為的成長極為關鍵。