影／反中國脅迫 多國發動全球喝澳洲葡萄酒 競爭對手也相挺

來自19國超過200名議員合組的「對華政策跨國議會聯盟」發動全球挺澳洲葡萄酒運動，反制中國經濟脅迫，宣示全球團結對抗中國的霸凌行為。（圖取自twitter.com/ipacglobal）

中國 針對澳洲 葡萄酒開徵超過200%反傾銷保證金；19國議員合組的「對華政策跨國議會聯盟」發動全球挺澳洲紅酒運動，反制中國經濟脅迫，宣示全球團結對抗中國的霸凌行為。

「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）和墨爾本「世紀報」（The Age）網站今天下午同時刊登報導，來自19國超過200名議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）發起一項全球性運動，號召大家在12月購買及飲用澳洲紅酒。

為了反制中國以經濟手段脅迫澳洲，「對華政策跨國議會聯盟」展開全球挺澳洲葡萄酒運動，要向中國宣示，世界各國團結一致拒絕屈服中國的霸凌行為。

「對華政策跨國議會聯盟」攝製了一段造勢影片。片中有多個國家的議員呼籲各國民眾享用澳洲葡萄酒；這些議員分別來自日本、義大利、德國、美國 、澳洲，甚至還有澳洲葡萄酒的宿敵─紐西蘭。

在影片一開始，不同國家議員輪流吹噓自己國家的酒品才是無敵好喝；接著話鋒一轉，呼籲大家要喝澳洲葡萄酒。

美國眾議員游賀（Ted Yoho）在影片中說：「我們的朋友需要大家幫忙。」

斯洛伐克籍的歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）則說：「我們請大家一起對抗（中國國家主席）習近平的專制霸凌行為。」

瑞典哥特堡（Gothenburg）市議員藍恩（Elisabet Lann）在攝影機前展示澳洲名牌奔富（Penfolds）葡萄酒；她舉起葡萄酒杯說：「藉著喝一、兩瓶澳洲葡萄酒，讓中國共產黨知道，我們是不會向霸凌屈服的。」

位於英國倫敦的「對華政策跨國議會聯盟」發言人阿姆斯壯（Samuel Armstrong）在接受「雪梨晨驅報」和「世紀報」訪問時表示，「澳洲並不孤單」。

他解釋：「中國脅迫澳洲時，就等於脅迫我們所有人。為了挺身捍衛我們的盟友和我們所分享的價值觀念，雖然可能要付出重大代價；但在美酒當前，要是完全不為我們的澳洲朋友出點力的話，就不單只是不道德，而更是枉費了如此美酒。」

挺澳洲葡萄酒反制中國的呼聲已獲得多國迴響。例如瑞典前首相畢爾德（Carl Bildt）向「雪梨晨驅報」和「世紀報」表示支持，他預料中國的經濟脅迫手段會引來各國聲討。

另外美國國家安全會議（National Security Council, NSC）發推文預告，美國白宮將會在這星期的一場活動中，播放挺澳洲葡萄酒的造勢影片。推文還提到：「可惜，由於北京當局向澳洲酒商開徵脅迫式關稅，中國的葡萄酒愛好者要錯過了。」

早在11月初中國海關口頭警告中國進口商，6日起將鎖定澳洲葡萄酒等物資嚴加盤查。美國之音報導，英國泰晤士報專欄作家魯卡斯（Edward Lucas）立刻在推特上發起「買澳洲葡萄酒，抵抗專制」（#freedomwine） 的「公民運動」，廣獲全球推友積極支持。

英國諾丁罕大學任教的德裔學者佛達（Andreas Fulda）甚至立即響應，接連在自己的推特帳號上秀出每周品嘗的不同品牌的澳洲葡萄酒。

魯卡斯在推特上鼓勵推友一周買一瓶澳洲葡萄酒，明年將累積至380萬瓶，「現在就開始行動，並向中國黨國展示自由世界不受霸凌」，同時請推友們一起轉推#freedomwine的公民運動。

中國政府針對澳洲葡萄酒開徵107.1%至212.1%不等的反傾銷保證金，嚴重打擊澳洲紅酒在中國市場的競爭力。澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）坦承，中國的舉動「讓澳洲葡萄酒產業陷入極為艱困的日子」。

伯明罕和澳洲農業部長李特普魯德（David Littleproud）先後公開表示，澳洲政府相信，中國之所以採取有關舉動，並非因為貿易因素，而是出於政治動機。

隨著澳、中關係惡化，過去半年以來兩國貿易問題也成為媒體焦點。澳洲今年4月向國際社會倡議調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情起源，隨即觸怒中國，接著多項澳洲產品出口中國遭受阻礙。

在中國對澳洲葡萄酒開徵反傾銷保證金的消息傳出前10天，已有中國官員向媒體爆料，列出澳洲14項反中行為，指中國已憤怒，要求澳洲改變相關政策。