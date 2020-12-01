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輪暴受害者化身漫畫女英雄 這次改打疫情假消息

編譯徐榆涵／即時報導
新一期連載漫畫描述化身成女英雄的普里亞再度對抗與疫情有關的假消息。取材自Priya's Shakti網站
新一期連載漫畫描述化身成女英雄的普里亞再度對抗與疫情有關的假消息。取材自Priya's Shakti網站

印度連載漫畫「普里亞的力量」（Priya's Shakti）先前主要描述強暴案倖存者化身女英雄普里亞，打擊強暴、潑酸攻擊案和性販運等，在最新一期的漫畫中，普里亞改為對抗與疫情有關的假消息。

最新一期的連載標題為「普里亞的口罩」（Priya's Mask），定於2日公開發行，公眾可以免費下載觀看。印度是全球疫情第二嚴重的國家，全國確診人數逾940萬例、病故人數逾13.7萬例，在打擊疫情上，其中一個主要挑戰圍繞在有關疫情的假消息和誤導性資訊，這些假訊息通常以閃電般的速度被分享流傳。

疫情爆發以來，印度數百萬名使用智慧型手機的人已收過數百條有關疫情的偏方、謠言和陰謀論，聲稱經常喝溫水、避免食用肉類和禽類等就能預防感染新冠肺炎。

漫畫創作者、印度裔美國籍的德維內尼（Ram Devineni）接受BBC採訪時說，「藉由這次運動，我們想挑戰假消息，消除恐懼，並支持那些在前線對抗疫情的醫療人員等」。

2012年12月，印度德里一名年輕女子在公車上遭到殘酷黑幫輪暴後身亡，德維內尼以該事件為漫畫故事背景，於2014年12月首度發行「普里亞的力量」，以關注印度性別和性暴力問題。該部連載漫畫隨後被聯合國婦女署（UN Women）評為「性別平等冠軍」。

印度連載漫畫「普里亞的力量」（Priya's Shakti）最新一期主題為「普里...
印度連載漫畫「普里亞的力量」（Priya's Shakti）最新一期主題為「普里亞的口罩」（Priya's Mask）。截自Priya's Shakti網站

疫情 印度 智慧型手機

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