輪暴受害者化身漫畫女英雄 這次改打疫情假消息
印度連載漫畫「普里亞的力量」（Priya's Shakti）先前主要描述強暴案倖存者化身女英雄普里亞，打擊強暴、潑酸攻擊案和性販運等，在最新一期的漫畫中，普里亞改為對抗與疫情有關的假消息。
最新一期的連載標題為「普里亞的口罩」（Priya's Mask），定於2日公開發行，公眾可以免費下載觀看。印度是全球疫情第二嚴重的國家，全國確診人數逾940萬例、病故人數逾13.7萬例，在打擊疫情上，其中一個主要挑戰圍繞在有關疫情的假消息和誤導性資訊，這些假訊息通常以閃電般的速度被分享流傳。
疫情爆發以來，印度數百萬名使用智慧型手機的人已收過數百條有關疫情的偏方、謠言和陰謀論，聲稱經常喝溫水、避免食用肉類和禽類等就能預防感染新冠肺炎。
漫畫創作者、印度裔美國籍的德維內尼（Ram Devineni）接受BBC採訪時說，「藉由這次運動，我們想挑戰假消息，消除恐懼，並支持那些在前線對抗疫情的醫療人員等」。
2012年12月，印度德里一名年輕女子在公車上遭到殘酷黑幫輪暴後身亡，德維內尼以該事件為漫畫故事背景，於2014年12月首度發行「普里亞的力量」，以關注印度性別和性暴力問題。該部連載漫畫隨後被聯合國婦女署（UN Women）評為「性別平等冠軍」。
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