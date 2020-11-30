如何打造後川普時代歐美關係 歐盟將討論

歐洲理事會（European Council）主席的米歇爾（Charles Michel，圖）已經邀請白登在2021年上半年舉行面對面峰會，以及或許在白登上任不久後，舉行線上峰會。

歐洲聯盟（European Union）官員透露，歐盟 今天將開始討論在美國 總統川普下台後，要如何改善跨大西洋兩岸的歐美關係。

路透社報導，在經歷和川普政府4年的緊張關係後，歐盟27個成員國代表預計將討論歐盟認為可以和美國總統當選人白登 （Joe Biden）合作的5大政策領域。

這些領域包括醫療衛生，特別是對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，強化經濟復甦、對抗氣候變遷、促進和平安全，維護對多邊關係規範等共同價值。

歐盟領袖於12月10日至11日舉行峰會時，料將討論跨大西洋兩岸的歐美關係。

前比利時總理，目前擔任歐洲理事會（European Council）主席的米歇爾（Charles Michel）已經邀請白登在2021年上半年舉行面對面峰會，以及或許在白登上任不久後，舉行線上峰會。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen ）曾說過，美國和歐盟必須在氣候變遷和數位經濟等領域，打造新的跨大西洋聯盟。

美國總統川普上任後，不但退出巴黎氣候協定、伊朗核協議，還對歐盟商品課徵關稅，也撤出美國數十年來支持的國際組織。

范德賴恩表示，歐盟期待美國重新加入巴黎氣候協定。白登曾表示，上台後將會重返巴黎氣候協定。