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日本Nike廣告描寫種族歧視惹議 網友發起抵制

聯合新聞網 / 綜合報導
日本Nike最近發布一則廣告，內容描寫日本的種族歧視與霸凌問題。圖擷取自youtube
日本Nike最近發布一則廣告，內容描寫日本的種族歧視與霸凌問題。圖擷取自youtube

知名運動鞋品牌「Nike」最近在日本發布一則廣告，因為觸及日本的種族歧視問題，引發大量網友批評，許多人揚言要抵制Nike的產品。

日本媒體「ツイッター速報」刊載，「Nike Japan」在11月28日發布他們針對日本市場最新的廣告。影片中，陸續出現中國籍、韓國籍以及黑人等少男少女，說明他們在日常、校園中，遭到周圍日本人的歧視、霸凌。最後他們穿上Nike球鞋，在運動場上活躍後，才終於獲得認可，展現出自信的微笑。

影片來源：YouTube

然而這支影片播出後，引起許多日本網友不滿。網友認為，這支影片將日本描述成一個有種族歧視的地方，是在醜化日本。目前影片在twitter發布至今，已經累積超過1200萬次觀看，youtube也突破730萬次觀看數，但倒讚數一直處在過半狀態。

網友們紛紛批評「這根本是以歧視之名的另一種歧視」、「Nike居然是這樣看日本國高中生的，太偏見了喔」、更有不少網友發起抵制「以後不會再買Nike的產品了」、「我要把Nike球鞋全扔掉」、「以後日本人都不想買，會買Nike的就只剩在日外國人了。想想在日本的『日本人』占多少吧」。

不過也有少部分網友表達認同，表示「以前有英國朋友來東京，很失望地說『我以為這裡應該比倫敦全球化』」、「校園霸凌確實有一大堆」、「我自己有信教，但在學校都不敢做飯前禱告，怕被周圍投以異樣眼光」，認為Nike廣告中的種族歧視問題確實存在。

日本Nike最近發布一則廣告，內容描寫日本的種族歧視與霸凌問題。圖擷取自yout...
日本Nike最近發布一則廣告，內容描寫日本的種族歧視與霸凌問題。圖擷取自youtube

日本 種族歧視 霸凌

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