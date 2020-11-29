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英國推動移除華為5G設備 明年9月後禁止新安裝

英國推動移除華為5G設備 明年9月後禁止新安裝

編譯葉亭均／綜合報導
英國宣布明年9月後禁止安裝新的華為5G設備。（路透）
英國宣布明年9月後禁止安裝新的華為5G設備。（路透）

英國政府已宣布，英國電信業者在2021年9月後不得安裝新的華為5G設備，這是將華為設備從高速行動通訊網路中排除的計畫環節之一。

英國數位、文化、媒體與體育部在30日宣布上述規定。英國早已要求5G網路必須在2027年底前移除所有華為設備，反映英國與包括美國在內的情報共享聯盟站在同一陣線。美國宣稱，華為的設備構成資安威脅。

中國大陸持續批評英國的決定，而華為上周表示，對於英國尋求將華為排除在5G網路之外感到失望。英國先前已公布新法律，若電信業者違反規定，將面臨10萬英鎊（約13.3萬美元）罰款。

英國國會稍後將對新的電信法案展開討論，並且詳訂出移除華為設備的時程。

英國數位部部長Oliver Dowden在一份聲明中表示：「我正在設定將高風險供應商從我國5G網路中完全移除的明確路徑。」「這將透過新的、空前的權力，辨明並禁止會對我國安全構成威脅的電信設備。」

英國政府也宣布將5G供應鏈多元化的新策略，內容包括初期2.5億英鎊的投資、嘗試與日商NEC合作，並且建置新的研究機構。

英國已經禁止在今年底之後採購新的華為5G設備。

英國表示，這項在7月所做的決定，是出自於擔心美國的晶片技術制裁令可能影響供應鏈。華為當時表示，該決定令人失望，而且是與美國貿易政策有關，甚於對資安疑慮的擔憂。

英國 華為 5G

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