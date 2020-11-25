50多艘澳洲運煤船卡中國港外幾個月 僵局能破嗎？

運煤船在澳洲雪梨北方新堡（Newcastle）煤礦出口碼頭等待裝貨的檔案照。（路透）

這些運煤船在澳洲 裝滿中國 訂購的煤礦出發到各目的港口時，礦商心想，政府與中國的關係雖然因為新冠疫情而有些疙瘩，但中國疫後經濟復甦需求激增，應當澳洲煤礦輸陸依舊大有可為。誰知現在船開到港外了，卻進不去。

50多艘澳洲運煤船、合計價值超過5億美元的澳洲煤礦、運煤船上總共約1000名船員，通通被堵在中國多個港口之外。很多船已經卡了兩個多月之久。

英國衛報報導，一直追蹤事件情況的全球大宗商品與能源報價公司Argus說，這些澳洲運煤船有的早在5月就離開澳洲，許多自9月起就一直在中國水域等著能夠入港卸貨。

中國方面25日對澳洲煤礦船延誤進港的解釋是，現在加強對所有進口商品的檢驗，以致於大家需要耐心排隊。

然而，自從澳洲發起追究新冠病毒起源，加上其後有關中國事務的處置，被北京 認定「錯誤」、「挑釁」、「對抗」之後，現在澳洲面臨的狀況不止煤礦被鎖死，還有大麥出口已被加課關稅，多家大型肉品商的牛肉被禁，銅礦和葡萄酒等至少七類商品不准輸入中國。

澳洲總理莫里森形容澳中關係正處於「非常時期」，他24日說，已經找到了「最適當的人」來處理澳洲運煤船被堵在中國港口外的危機，希望能夠打破僵局。

不過要改善目前雙邊關係並不容易。彭博資訊提到，莫里森的部長們至少從4月開始就沒能再與北京對口直接溝通。北京發洩對坎培拉的不滿，本周一還直接在北京駐澳大使館的官網貼文，指責雙方交惡全因澳方行為失當，表明「解鈴還需繫鈴人」。一位中國駐澳外交人員上周甚至提供澳洲各媒體一份文件，其中詳列澳方14條罪狀。

經濟利益受損層面擴大，面對北京重磅揮來的直拳，莫里森接受澳洲電視台第九頻道訪問，談論如何對應煤礦船卡關問題時強調：「我們將與中國政府盡可能討論出最好的處理方式。兩國關係雖明顯緊張，但不會以犧牲澳洲主權的方式解決。」