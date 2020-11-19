歐洲每17秒就有人死於新冠 封鎖奏效 確診下降

歐洲疫情再起，法國的榮譽衛隊在歡迎外賓時，也戴上口罩。（美聯社）

新冠肺炎持續衝擊全球，根據約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)的統計，至今全球染疫死亡的人數已超過135萬人；歐洲國家在這段時間更是自身難保，各國祭出防疫 措施和新法管制企圖抑制疫情 ，效果似乎正逐漸彰顯；不過，歐洲染疫死亡人數仍相當驚人，世衛 官員稱「每17秒就有一人死於新冠肺炎」。

世界衛生組織(WHO)19日指出，過去兩周歐洲地區首度出現新增病例下降的趨勢；根據該組織的統計，兩周前歐洲當周約有200萬人確診，但上周已下降至180萬人，降幅約10個百分點。

西班牙、德國和義大利這些已實施防疫新措施的國家，單日確診人數確實有明顯地下滑；而法國自10月28日下令第二次封鎖後，每周的平均單日確診人數從7日的5萬4000人，到18日已降至2萬8500人；英國雖然也祭出新的管制措施，新增確診案例卻仍持續上升。

然而，確診人數開始明顯出現後，須經過幾周死亡人數才會與其一致；因此專家們仍認為，歐洲染疫死亡的人數將會持續增加，可能達每日4500人；世衛組織歐洲區主任克魯格(Hans Kluge)形容：「每17秒就有一人死於新冠肺炎。」

儘管如此，克魯格表示歐洲似乎有機會逆轉局勢，但病毒對人民仍具有極大的威脅：「雖然這些數據只是個微小的信號，但仍然是個重要的訊息。」

歐洲各國分別於10月底開始實施各項防疫政策，但是和春季疫情處於巔峰之際相比已放寬許多；雖然許多商業活動暫停，聚會規模也縮小，但大部分校園還是保持開放。

相較於美國仍有許多州長拒絕強制執行防疫政策，但在近期受到中西部地區疫情升溫的影響，費城、底特律和波士頓皆暫停到校上課改為遠端教學。

然而，研究卻指出10歲以下的兒童被感染或傳播病毒的風險較低，讓兒童保持在校園內活動仍屬於安全的做法；克魯格更強調，關閉校園並無法有效阻止病毒擴散，除非萬不得已，世衛組織對封鎖政策還是抱持反對的態度。