歐盟積極搶購疫苗 6大藥廠合計供應12億劑

歐盟表示，與6大藥廠磋商已取得至少12億劑潛在疫苗。圖為儲存輝瑞疫苗的冷凍庫。(美聯社)

歐洲聯盟積極搶購疫苗 ，繼近日與輝瑞及BioNTech生技公司簽署疫苗供應合約，今天宣布再與德國 生技公司CureVac簽約。歐盟 說與6大藥廠磋商已取得至少12億劑潛在疫苗。

歐盟執委會今天發布新聞稿，已批准與CureVac採購合約，歐盟將代表所有成員國初期先購買2億2500萬劑，一旦疫苗被證明安全有效，另可以再獲取1億8000萬劑。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）說，歐盟在與輝瑞（Pfizer）及德國夥伴BioNTech簽訂供應合約之後，很高興與另一家研發疫苗很有機會的歐洲企業達成協議。這些疫苗除保護歐盟公民，之後還將投入協助世界其他地區貧窮和最脆弱的人們。

范德賴恩說，迄今為止，歐盟執委會已確保至少有12億劑疫苗，但對此她並未詳細說明細節。另說多數候選疫苗正處於臨床試驗的後期階段，希望能積極確認疫苗效力並取得授權，盡快協助各國走出疫情大流行。

歐盟負責衛生業務的執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）指出，這是歐盟疫苗戰略的另一個里程碑，也證明與歐洲衛生聯盟合作具有好處。

歐盟積極搶先與研發2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ，新冠肺炎）疫苗的藥廠磋商供應，除已與輝瑞和BioNTech簽訂至少2億劑供應合約，以及CureVac的2億2500萬劑外，手上還包括阿斯特捷利康（AstraZeneca）、賽諾菲（Sanofi）和嬌生集團（Johnson & Johnson）及莫德納（Moderna）共6藥廠洽談潛在疫苗。