我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年

賓州最高法院 駁川普說費城監票違法主張

歐盟積極搶購疫苗 6大藥廠合計供應12億劑

中央社布魯塞爾17日專電
歐盟表示，與6大藥廠磋商已取得至少12億劑潛在疫苗。圖為儲存輝瑞疫苗的冷凍庫。(美聯社)
歐盟表示，與6大藥廠磋商已取得至少12億劑潛在疫苗。圖為儲存輝瑞疫苗的冷凍庫。(美聯社)

歐洲聯盟積極搶購疫苗，繼近日與輝瑞及BioNTech生技公司簽署疫苗供應合約，今天宣布再與德國生技公司CureVac簽約。歐盟說與6大藥廠磋商已取得至少12億劑潛在疫苗。

歐盟執委會今天發布新聞稿，已批准與CureVac採購合約，歐盟將代表所有成員國初期先購買2億2500萬劑，一旦疫苗被證明安全有效，另可以再獲取1億8000萬劑。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）說，歐盟在與輝瑞（Pfizer）及德國夥伴BioNTech簽訂供應合約之後，很高興與另一家研發疫苗很有機會的歐洲企業達成協議。這些疫苗除保護歐盟公民，之後還將投入協助世界其他地區貧窮和最脆弱的人們。

范德賴恩說，迄今為止，歐盟執委會已確保至少有12億劑疫苗，但對此她並未詳細說明細節。另說多數候選疫苗正處於臨床試驗的後期階段，希望能積極確認疫苗效力並取得授權，盡快協助各國走出疫情大流行。

歐盟負責衛生業務的執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）指出，這是歐盟疫苗戰略的另一個里程碑，也證明與歐洲衛生聯盟合作具有好處。

歐盟積極搶先與研發2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ，新冠肺炎）疫苗的藥廠磋商供應，除已與輝瑞和BioNTech簽訂至少2億劑供應合約，以及CureVac的2億2500萬劑外，手上還包括阿斯特捷利康（AstraZeneca）、賽諾菲（Sanofi）和嬌生集團（Johnson & Johnson）及莫德納（Moderna）共6藥廠洽談潛在疫苗。

疫苗 歐盟 德國

上一則

強生批成立自治議會是災難 蘇格蘭獨立分子回嗆

延伸閱讀

為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年

為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年
莫德納疫苗防護力94.5% 佛奇：沒想到結果這麼好

莫德納疫苗防護力94.5% 佛奇：沒想到結果這麼好
星部長：疫苗續報喜但離分發仍遠 其他防疫措施也很好

星部長：疫苗續報喜但離分發仍遠 其他防疫措施也很好
新冠疫苗再報喜 莫德納防護率94.5%…超越輝瑞

新冠疫苗再報喜 莫德納防護率94.5%…超越輝瑞

熱門新聞

英國首相強生暗藏對川普的祝賀。(取自推特@NaomiOhReally）

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

2020-11-10 19:44
凱特（右）苦候多年才等到威廉願意結婚，如今成為皇室人氣最高的夫妻。路透資料照片

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

2020-11-15 08:01
因被叫一聲「阿姨」，引發2女街頭互毆。圖／擷自YouTube

叫40歲女「阿姨」錯了嗎？19歲女當街遭狂賞巴掌扯頭髮

2020-11-11 06:42
威廉王子刻意隱瞞曾檢測新冠肺炎陽性的事實，近日才被公開。路透資料照片

威廉王子隱瞞得新冠肺炎 哈利與梅根氣炸！

2020-11-13 11:10
梅根不被英國人民諒解。圖／路透資料照片

好友爆：黛安娜若在世 兩個兒媳她都不會滿意

2020-11-14 13:25
龐培歐14日抵達巴黎，只有美國駐法國大使（左）迎接。（歐新社）

尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷遇 法當局：全程告知白登團隊

2020-11-17 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」
整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月
為孩子堅持到底！她全身97%燒傷 忍痛做完筆錄才斷氣

為孩子堅持到底！她全身97%燒傷 忍痛做完筆錄才斷氣
被傳婚變拿20億港幣 林青霞現在和邢李㷧是這種關係…

被傳婚變拿20億港幣 林青霞現在和邢李㷧是這種關係…