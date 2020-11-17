泰國反政府示威升級 水柱催淚瓦斯石塊齊發

泰國國會17日辯論憲法修正案，反政府示威人士號召支持者集結國會外，遭到泰國警方用催淚瓦斯驅離，抗議者滿臉淚水直流。(中央社)

泰國 國會辯論憲法修正草案，反政府示威人士今天遭到警方數度以強力水柱驅離 並噴灑催淚瓦斯，抗議人士衝破封鎖線後，則和保皇派起衝突，互丟石塊和空水瓶，氣氛緊張。

泰國自7月以來全國掀起一片學運浪潮，抗議團體呼籲總理帕拉育（Chan-o-cha）下台、修憲以及王室改革，國會今、明兩天辯論修憲草案內容，以多個主要學生團體組成的「人民」（People）今天號召支持者集結國會外，施壓國會通過民間版的修憲草案內容。

但今天一早警方便大陣仗以水砲車、公車以及眾多鎮暴警察 包圍住國會周遭的路口，抗議者在下午兵分兩路集結在前往國會的路上，遭到警方拒馬阻擋。

數百位抗議人士約下午2時開始和警方對峙，警方大量使用水柱驅離抗議者，或是噴帶有顏色的水柱，並在空氣中大量噴灑催淚瓦斯，不少抗議者被噴到淚水直流。這是10月14日抗議升級以來警方第三次使用水柱。

雙方對峙到約下午5時，封鎖區其中一端的水砲車和鎮暴警察突然撤守，抗議者拆掉拒馬，衝進原先的封鎖區，卻遇上挺王室的保皇派人士（黃衫軍），雙方一言不和、衝突即發，互丟空水瓶和石塊並叫囂，中間甚至傳出爆炸聲，氣氛緊張。

抗議人士和黃衫軍互相對峙近1小時後，氣氛稍微和緩，抗議者守在靠近國會外的路口不肯離去。

國會曾在9月23日和24日兩天進行辯論，討論執政黨聯盟與在野黨聯盟提出來的6個憲法修正草案。

但這兩天的會議在執政聯盟掌握票數優勢下，決定成立專門委員會花1個月時間審視各黨提案後休會，等同變相拖延修憲進度，引起抗議團體不滿，從10月中開始升高抗議規模。

國會在11月1日復會後，決定明天和後天將再度針對7個憲法修正草案辯論，除了原先的6個草案之外，再加上一個公民團體iLaw提出的民間版修正草案。