蘇格蘭11區升至最高級警報 12月11日解禁

圖為倫敦街道上商店全都關門。美聯社

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）今天宣布，蘇格蘭11個行政區從20日起將進入最高的第4級疫情 警報，所有非必要商店必須全數關閉3周，直到12月11日解禁 。

英國 的防疫措施各自為政，英格蘭地區目前正在實施4周封城措施，預料12月2日解禁。蘇格蘭的第4級警報則是最高級，措施包括關閉所有非必要商店、酒吧、餐廳與健身房等。

英國廣播公司（BBC）報導，受影響行政區包括格拉斯哥（Glasgow）、倫弗魯郡（Renfrewshire）、東倫弗魯郡（East Renfrewshire）、南拉納克郡（South Lanarkshire）、北拉納克郡（North Lanarkshire）等，預料影響230萬人。

施特金也同時宣布，居住在第3級或第4級警報地區的民眾「除非必要」不可跨越至其他行政區，這項規定同時於20日生效。

施特金表示，警報升級的地區疫情傳播的速度令人憂心，情況若持續下去，將無法確保這個冬天所需的病床與加護病床數。

蘇格蘭地區在截至13日的7天內平均確診速度為每10萬人當中140人。然而，施特金表示，所有即將升級至第4級警報的地區均高於這個速度。格拉斯哥為每10萬人當中277人。