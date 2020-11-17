嗆完習近平 莫迪再批WHO運作悖離現實

印度總理莫迪。(美聯社)

印度 總理莫迪繼在上海合作組織峰會當面嗆中國 國家主席習近平後，今天在金磚國家視訊峰會上再度當著習近平的面，指責世界衛生組織等國際組織「未按當前現實運作」應改革。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情爆發後，中國被美國等多個國家指責延遲通報疫情，且影響世界衛生組織（WHO）的判斷，導致疫情蔓延全球，對全球經濟造成嚴重衝擊，也讓世衛組織等國際組織的改革成為焦點。

根據印度總理辦公室發出的聲明稿，莫迪在2020年金磚國家視訊峰會上致詞時指出，峰會今年的主題是「金磚國家為全球穩定、共享安全和創新成長建立夥伴關係」，既有意義，又有遠見。

莫迪表示，世界正在發生重大的地緣戰略變化，將持續對穩定、安全和成長產生影響，金磚國家將在這3個領域發揮重要作用。

話鋒一轉，莫迪表示，全球治理機構的信譽和有效性現在都受到質疑；造成這種情況的主因隨著時間推移，一些架構設置沒有正確改變，現存的架構仍基於75年前的世界思維和現實而運作。

他指出，印度認為，聯合國 安理會的改革應該是強制性的，期盼金磚國家在這項議題提供支持。印度明年將擔任聯合國安理會非常任理事國，但印度更希望推動聯合國改革，讓印度成為聯合國安理會常任理事國。

莫迪又強調，除聯合國外，許多其他國際機構「也沒有按照當前現實運作」，包括世界貿易組織（WTO）、國際貨幣基金（IMF）和世界衛生組織等，都應該改革。

在中印部隊5月起持續在拉達克東部對峙迄今，加上印度呼籲中國應尊重印度主權與領土完整的背景下，莫迪日前才在上海合作組織視訊峰會上當著習近平的面，強調上海合作組織成員國間的連結，必須尊重彼此的主權和領土完整。

莫迪今天又在演說中批評WHO等國際機構「未按當前現實運作」應改革，與許多國家批評中國影響WHO的疫情判斷、WHO應改革的論點相呼應。

此外，莫迪今天也當著習近平的面，批評中國的「鐵桿盟友」巴基斯坦。

莫迪說，恐怖主義是當今世界面臨的最大問題，大家必須確保支持和協助恐怖主義的國家也受到譴責，且有組織性地處理此問題。印度很高興俄羅斯擔任主席國期間，確立了「金磚國家反恐戰略」，這是一項重要成就，印度在2021年擔任主席國時，將進一步推動這項任務。

印度境內頻頻受到恐怖攻擊，印度情報單位指控，這些恐怖攻擊都是巴基斯坦情報局支持的的恐怖組織所為。

此外，印度專家也指出，巴基斯坦獲得中國在背後支持，中國疑似透過巴基斯坦與恐怖組織建立關係，因應新疆問題，因而批評中國也是支持恐怖主義的國家之一。