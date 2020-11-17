我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反制中國 美印日澳恢復海上聯合軍演

印度官員稱不參與RCEP 因中國是侵略者

嗆完習近平 莫迪再批WHO運作悖離現實

中央社新德里17日專電
印度總理莫迪。(美聯社)
印度總理莫迪。(美聯社)

印度總理莫迪繼在上海合作組織峰會當面嗆中國國家主席習近平後，今天在金磚國家視訊峰會上再度當著習近平的面，指責世界衛生組織等國際組織「未按當前現實運作」應改革。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情爆發後，中國被美國等多個國家指責延遲通報疫情，且影響世界衛生組織（WHO）的判斷，導致疫情蔓延全球，對全球經濟造成嚴重衝擊，也讓世衛組織等國際組織的改革成為焦點。

根據印度總理辦公室發出的聲明稿，莫迪在2020年金磚國家視訊峰會上致詞時指出，峰會今年的主題是「金磚國家為全球穩定、共享安全和創新成長建立夥伴關係」，既有意義，又有遠見。

莫迪表示，世界正在發生重大的地緣戰略變化，將持續對穩定、安全和成長產生影響，金磚國家將在這3個領域發揮重要作用。

話鋒一轉，莫迪表示，全球治理機構的信譽和有效性現在都受到質疑；造成這種情況的主因隨著時間推移，一些架構設置沒有正確改變，現存的架構仍基於75年前的世界思維和現實而運作。

他指出，印度認為，聯合國安理會的改革應該是強制性的，期盼金磚國家在這項議題提供支持。印度明年將擔任聯合國安理會非常任理事國，但印度更希望推動聯合國改革，讓印度成為聯合國安理會常任理事國。

莫迪又強調，除聯合國外，許多其他國際機構「也沒有按照當前現實運作」，包括世界貿易組織（WTO）、國際貨幣基金（IMF）和世界衛生組織等，都應該改革。

在中印部隊5月起持續在拉達克東部對峙迄今，加上印度呼籲中國應尊重印度主權與領土完整的背景下，莫迪日前才在上海合作組織視訊峰會上當著習近平的面，強調上海合作組織成員國間的連結，必須尊重彼此的主權和領土完整。

莫迪今天又在演說中批評WHO等國際機構「未按當前現實運作」應改革，與許多國家批評中國影響WHO的疫情判斷、WHO應改革的論點相呼應。

此外，莫迪今天也當著習近平的面，批評中國的「鐵桿盟友」巴基斯坦。

莫迪說，恐怖主義是當今世界面臨的最大問題，大家必須確保支持和協助恐怖主義的國家也受到譴責，且有組織性地處理此問題。印度很高興俄羅斯擔任主席國期間，確立了「金磚國家反恐戰略」，這是一項重要成就，印度在2021年擔任主席國時，將進一步推動這項任務。

印度境內頻頻受到恐怖攻擊，印度情報單位指控，這些恐怖攻擊都是巴基斯坦情報局支持的的恐怖組織所為。

此外，印度專家也指出，巴基斯坦獲得中國在背後支持，中國疑似透過巴基斯坦與恐怖組織建立關係，因應新疆問題，因而批評中國也是支持恐怖主義的國家之一。

印度 中國 聯合國

上一則

印度官員稱不參與RCEP 因中國是侵略者

延伸閱讀

觀察站／習近平二次南巡的3個意義

觀察站／習近平二次南巡的3個意義
習近平再談內循環：引導產業轉往長江中上游

習近平再談內循環：引導產業轉往長江中上游
馬雲沒聽「勸告」說太多 美媒傳習近平親自下令 封殺螞蟻IPO

馬雲沒聽「勸告」說太多 美媒傳習近平親自下令 封殺螞蟻IPO

浦東開放30年 習近平抓核心科技 再喊「中國標準」

浦東開放30年 習近平抓核心科技 再喊「中國標準」

熱門新聞

英國首相強生暗藏對川普的祝賀。(取自推特@NaomiOhReally）

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

2020-11-10 19:44
凱特（右）苦候多年才等到威廉願意結婚，如今成為皇室人氣最高的夫妻。路透資料照片

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

2020-11-15 08:01
因被叫一聲「阿姨」，引發2女街頭互毆。圖／擷自YouTube

叫40歲女「阿姨」錯了嗎？19歲女當街遭狂賞巴掌扯頭髮

2020-11-11 06:42
威廉王子刻意隱瞞曾檢測新冠肺炎陽性的事實，近日才被公開。路透資料照片

威廉王子隱瞞得新冠肺炎 哈利與梅根氣炸！

2020-11-13 11:10
梅根不被英國人民諒解。圖／路透資料照片

好友爆：黛安娜若在世 兩個兒媳她都不會滿意

2020-11-14 13:25
居禮夫人120年前的筆記本曝光，諾貝爾基金會卻表示仍有強烈的輻射線。(取自推特)

居禮夫人120年前筆記曝光！專家曝有輻射線：千年不散

2020-11-10 10:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」
川普陣營突撤四州選舉訴訟

川普陣營突撤四州選舉訴訟
整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

專家公認的麵包營養排行榜 最不健康的你可能最常吃

專家公認的麵包營養排行榜 最不健康的你可能最常吃
德州艾爾帕索成疫情熱點 護士泣訴重症患者隔離等死

德州艾爾帕索成疫情熱點 護士泣訴重症患者隔離等死