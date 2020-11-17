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2500年後重見天日 埃及古墓出土上百具彩繪棺木

編譯張君堯／綜合報導
埃及最高文物委員會秘書長瓦奇里（Mostafa Waziri）指出，考古學家發現的棺木皆鍍金、上漆且裝飾精美，透露了棺木所有者的顯赫地位。（歐新社）
埃及最高文物委員會秘書長瓦奇里（Mostafa Waziri）指出，考古學家發現的棺木皆鍍金、上漆且裝飾精美，透露了棺木所有者的顯赫地位。（歐新社）

埃及14日宣布當局在開羅南方的撒卡拉（Saqqara）古墓地出土逾百具距今約2500年的彩繪棺木，不少棺具內仍裝有木乃伊。同時還有鍍金雕像、彩繪面具、護身符等約40件文物亮相。

埃及觀光與古文物部長阿納尼（Khaled El-Enany）表示，這些棺木是在三個深度約12公尺的墓地中發現，屬於托勒密王朝（Ptolemaic dynasty）；該王朝從西元前305年至西元前30年統治埃及，長達275年。

來源：聯合影音網

埃及最高文物委員會秘書長瓦奇里（Mostafa Waziri）指出，考古學家發現的棺木皆鍍金、上漆且裝飾精美，專家推測，為當時「較高階級」的人所有。棺木的材料、裝飾和木乃伊的技術透露了棺木所有者的顯赫地位。

自9月以來，埃及已在撒卡拉地區陸續出土逾140具密封石棺，其中部分皆包含木乃伊。一個多月以前，觀光與古文物部也曾在薩卡拉墓地發現59具保存良好的人形棺，以及多個木製神像。阿納尼也強調考古人員近年在薩卡拉的挖掘任務將持續下去，並可能在年底前宣布更多發現。

撒卡拉地區是古埃及王國首都孟菲斯（Memphis）的大型墓地之一，包含著名的吉薩金字塔群（The Pyramids of Giza）、阿布西爾（Abu Sir）等金字塔皆坐落於此，孟菲斯遺址在1970年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產。

本次出土的棺木和文物將於埃及3家博物館展出，位在吉薩金字塔附近的大埃及博物館（Grand Egyptian Museum）也包括在內，當局希望藉此在後疫情時代吸引觀光客回流。

埃及14日宣布當局在開羅南方撒卡拉古墓地出土逾百具距今約2500年的彩繪棺木，當...
埃及14日宣布當局在開羅南方撒卡拉古墓地出土逾百具距今約2500年的彩繪棺木，當中不少仍裝有木乃伊。（路透）
專家打開了一具內有木乃伊的棺木，並以X光進行檢驗，發現這個木乃伊屬於一名40至4...
專家打開了一具內有木乃伊的棺木，並以X光進行檢驗，發現這個木乃伊屬於一名40至45歲的男性，其身高介於5尺4吋至5尺7吋（約165至175公分）之間。（歐新社）

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