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凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

記者蘇詠智／即時報導
凱特（右）苦候多年才等到威廉願意結婚，如今成為皇室人氣最高的夫妻。路透資料照片
凱特（右）苦候多年才等到威廉願意結婚，如今成為皇室人氣最高的夫妻。路透資料照片

英國威廉王子之妻凱特，向來被外界視為「皇室好媳婦」，不像妯娌梅根那麼有主見、強勢，而心甘情願在威廉身旁當個賢內助，謹守一切的規矩，也不曾對一堆繁文縟節表示太多意見。早在威廉向她求婚前，凱特就曾經多年等待，全天下都看出她在等威廉願意被套牢，因此曾被英國媒體消遣，她仍然將一切都吞忍下去。

不過，威廉並非凱特的初戀，凱特的好友堅稱她被威廉打動，不是因為他將是未來的英國國王、有享不盡的榮華富貴，她本身並不愛出風頭，雖然和威廉在一起之後，她的一舉一動根本不可能不被外界關注，無可避免的會成為全球名人。

其實凱特原本愛的並非威廉，而是學校內的橄欖球隊長哈利布雷克洛，凱特被哈利布雷克洛迷得團團轉，身旁好友都曾表示，凱特那時的話題只有一個，就是哈利布雷克洛，然而哈利布雷克洛的條件不差，對於凱特沒特別認真，常常若即若離，最後還主動疏遠，令凱特受到很深的情傷。凱特其實在校內就還蠻引起男生的興趣，可是她的性格較羞怯，碰到男孩子示好，常讓她尷尬，並沒有想接受追求。

在與哈利布雷克洛的初戀破局後，凱特才遇上威廉，威廉因為父母婚姻破裂、之後母親意外早逝，養成很重的自我保護心態，對凱特也是雖滿意卻沒那麼想定下來，兩人還一度分手，之後才又復合。據皇室專書作者的看法，威廉對凱特觀察很久，確定她適合自己且自己也似乎不能沒有她，才肯把她娶回家，要是凱特沒有足夠的耐性，恐怕也沒辦法如願嫁入英國皇室。

哈利布雷克洛曾是英國王子之妻的初戀男友。取材自locktoninternatio...
哈利布雷克洛曾是英國王子之妻的初戀男友。取材自locktoninternational

凱特 威廉 哈利

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