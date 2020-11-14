上市前乏人問津 BioNTech如何靠新冠疫苗翻身

圖為BioNTech總部。路透

去年，BioNTech執行長沙辛（Ugur Sahin）親自飛往紐約，希望說服投資 人對該公司的首次公開發行股票（IPO）買單。這家德國生技公司以嶄新技術研發的抗癌疫苗 與療程，也確實令投資人印象深刻。

然而，深入檢視背後數據後，部分投資人總結，儘管BioNTech成立於2008年，卻找不出什麼輝煌事蹟；當時僅有250名患者接受其疫苗治療；其他人則認為，比起使用類似技術、股價 不見起色的美國同業勁敵Moderna，BioNTech並無過人之處。想當然爾，投資人最終認為BioNTech估值過高。

私募股權與避險基金Great Point Partners共同創辦人傑伊（Jeffrey Jay）表示，BioNTech擁有堅實的後盾、強大的投資人及一群優秀的科學創辦人，「但我想要看到更多數據」。

在掙扎是否取消掛牌上市後，沙辛和BioNTech大砍發行價和籌資規模，最後籌得的資金僅是原本預期的一半：1.5億美元；縱使如此，2019年10月10日上市首日，股價下挫逾5%至每股14.24美元。

但新冠肺炎疫情爆發後，BioNTech的命運開始出現轉機；初步數據顯示，BioNTech與輝瑞（Pfizer）聯手研發的疫苗，出現有效性高達90%的重大突破。

BioNTech股價13日收在每股106美元，自掛牌以來飆漲逾600%，市值超過250億美元，成為生技產業裡大起大落的最新寫照。Wolfe研究公司分析師Akash Tewari說：「在生技界，一旦事情變成現實，股價就會直直漲。」

BioNTech可說選了個最糟的上市時間點；當時共享辦公室WeWork從雲端墜落，加上美中貿易戰愈演愈烈，使得市場壟罩在層層烏雲下，其他生技股同樣面臨壓力。

沙辛博士給人感覺更像是科學家的印象，對BioNTech助益不大；他在領導公司之際，一邊出版科學論文並指導博士生，且不願誇耀或是向投資人畫大餅。沙辛團隊上的一些人察覺，這位溫文爾雅的執行長，渴望重拾過往生活，每日騎著單車前往美因茨市（Mainz）靠近羅馬遺跡的實驗室。

沙辛廣受生技專家愛載，但他卻不善於應對沒有科學背景的人；一些人表示，沙辛的說服力比不上Moderna執行長班塞爾（Stephane Bancel）。Great Point的傑伊表示，Moderna執行長是一位優秀且圓滑的哈佛MBA畢業生，「BioNTech領導人則是一名傑出，但騎著單車上班的低調科學家，兩位執行長之間的差距再明顯也不過」。當新冠肺炎危機席捲時，BioNTech尚未研製出任何經過批准的藥物，但卻擁有逾500名專精於免疫學的科學家。

BioNTech在3月17日宣布將與輝瑞合力研發新冠疫苗後，股價應聲漲破每股90美元，但又迅速回落至40美元以下。BioNTech和輝瑞起初展開臨床實驗時，落後Moderna半拍，隨後急起直追並以更快的速度招募受試者與進行試驗，並在上周獲得第三階段臨床試驗的結果；Moderna的結果預計很快就會出爐。

部分投資人表示，BioNTech股價先行反映疫苗的潛在可行性，但疫苗的持久性與安全性未獲得證實，年長者與免疫缺乏患者的結果也尚未出爐；需要極低溫運送的疫苗，正面臨不容小覷的製造與物流挑戰；同業勁敵的疫苗可能效用更佳。部分投資人擔憂，若疫情趨緩且疫苗能產生長期免疫力（減少再次接種的必要性），BioNTech與其他相關類股的股價將下跌。

BioNTech表示，專注於研發新冠疫苗的同時，仍對癌症研究保持樂觀態度，「我們期待能挺過這場危機，並希望能作為實現這個目標的一環。與此同時，癌症病患的需求依舊存在，我們會將本次經驗進一步投入到癌症項目」。