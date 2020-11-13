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推特出現自稱北韓官員帳號 大外宣兼批南韓

中央社／首爾13日專電
南韓媒體在社群網站推特（Twitter）上發現2個自稱為北韓現職官員的個人帳號。 美聯社
南韓媒體在社群網站推特（Twitter）上發現2個自稱為北韓現職官員的個人帳號。 美聯社

南韓媒體在社群網站推特（Twitter）上發現2個自稱為北韓現職官員的個人帳號，推測北韓當局可能想藉由這類較為平易近人的方式宣傳政策，推文內容包括宣傳北韓及批判南韓。

北韓政府2016年宣布封鎖臉書（Facebook）、YouTube、推特與南韓網站，此舉凸顯平壤當局擔憂資訊在網路流傳。北韓很少人能夠連上網路。他們通常只能看到政府核准的封閉式內部網路。但北韓的外籍人士先前能夠自由上網。

韓聯社報導，這2個帳號的自我介紹欄分別自稱為祖國和平統一委員會部長金命一（譯音）及祖國統一研究院室長韓成一（譯音），皆於10月註冊，從10月1日起，每隔1、2天就會發出數十條宣傳北韓體制的推文。

韓成一在首次上傳的推文中表示，開設帳號是為了傳達北韓境內發生的喜訊及兩韓間的消息，並介紹民族文化歷史等常識，期待日後能與廣大網友順利進行各方面的溝通。

推文也不只使用韓文，還翻譯成英文、中文及日文，一開始的文章與北韓既有的外宣媒體報導內容類似，主要是在宣傳北韓及批判南韓保守勢力，近日則開始出現日常生活相關的宣傳內容。

例如金命一就在推特上發文表示，北韓不久前實施禁菸法，他雖然是個老菸槍，但為了自己及乾淨的環境，還是下定決心戒菸。

北韓近期以來積極透過開設YouTube頻道帳號或社群媒體帳號，進行對外宣傳，但以個人名義開設推特帳號，而非組織名義，仍是相當罕見的方式。

南韓政府目前對這2個帳號是否真由本人使用抱持謹慎態度，統一部表示，難以確認這些帳號是否真由北韓方面營運。

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