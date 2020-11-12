莫迪：具凝聚與反應力的東協 對印太安全很重要

印度總理莫迪(Narendra Modi，圖)今天透過視訊在東協與印度領袖會議開幕上致詞時說，具有凝聚力和反應力的東協，對印太區的安全與成長非常重要。美聯社

印度 總理莫迪(Narendra Modi)今天透過視訊在東協與印度領袖會議開幕上致詞時說，具有凝聚力和反應力的東協，對印太區的安全與成長非常重要。

雖然沒有點名南海問題，但東協內因少數成員國受中國 的金錢援助與誘惑，在南海問題上一直無法達成共識，對中國在南海的軍事擴張無法拿出強硬態度，莫迪似乎藉此呼籲東協，應有凝聚力，對中國在南海的擴張做出集體反應，才能保障印太地區的安全與成長。

根據印度外交部發出莫迪印地語（Hindi）的英文翻譯稿指出，印度與東協的戰略夥伴關係建立在雙方共同豐富的歷史、地理和文化遺產基礎上，東協從一開始就是印度「東進」（Act East）政策的中心。

莫迪指出，東協的印太展望（Outlook on Indo Pacific）與印度的印太倡議（Indo Pacific Oceans Initiative）足夠緊密；印度堅信，具有凝聚力和反應能力的東協，對本區域所有人的安全與成長非常重要。

莫迪並呼籲加快印度與東協之間的所有類型連結計畫，包括在物理、經濟、社會、數位、金融、海事等各個領域，這是雙方首要的任務。

在這次的東協高峰會及東亞高峰會系列會議上，預期東協10國及中國、日本、韓國、澳洲 和紐西蘭等15國將透過視訊簽署，全球最大貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。

不過，因擔心中國商品入侵而宣布印度退出RCEP的莫迪，根據印度外交部公布的資料，演說中並未觸及RCEP議題。