稀有粉紅鑽石「玫瑰花魂」 2660萬美元落槌

一顆稀有粉紅鑽石今天在日內瓦蘇富比拍賣 行(Sotheby's),以2660萬美元 售出,此珍貴鑽石是由俄羅斯 境內歷來開採到的最大粉鑽原石加工製成。

這顆14.83克拉粉鑽被稱為「玫瑰花魂」(The Spirit of the Rose),包括佣金在內的最終成交價,為紫粉鑽石創下世界紀錄。

NEWSFLASH: An incredibly rare 14.83-carat Purple-Pink Diamond just sold for a record-breaking $26.6m in Geneva! Now that’s what you call a rose-tinted result😍.



