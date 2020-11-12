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稀有粉紅鑽石「玫瑰花魂」 2660萬美元落槌

中央社日內瓦11日綜合外電報導
這顆14.83克拉粉鑽被稱為「玫瑰花魂」（The Spirit of the Rose)，包括佣金在內的最終成交價，為紫粉鑽石創下世界紀錄。路透
這顆14.83克拉粉鑽被稱為「玫瑰花魂」（The Spirit of the Rose)，包括佣金在內的最終成交價，為紫粉鑽石創下世界紀錄。路透

一顆稀有粉紅鑽石今天在日內瓦蘇富比拍賣行（Sotheby's），以2660萬美元售出，此珍貴鑽石是由俄羅斯境內歷來開採到的最大粉鑽原石加工製成。

這顆14.83克拉粉鑽被稱為「玫瑰花魂」（The Spirit of the Rose)，包括佣金在內的最終成交價，為紫粉鑽石創下世界紀錄。

在線上拍賣會中，這顆彈珠般大鑽石的競標價，僅幾分鐘內就飆升至2100萬瑞士法郎，最終由一名匿名買家購得。

蘇富比拍賣師瑞佩林（Benoit Repellin）形容這顆鑽石是「自然界奇跡」，並稱隨著粉鑽變得愈來愈稀有，它們的價格不斷上漲。

俄羅斯鑽石礦業巨擘埃羅莎（Alrosa）於2017年在西伯利亞東北部薩哈共和國（Sakha Republic）發現一顆27.85克拉的鑽石原石，加工成為「玫瑰花魂」。

那顆原石經過大約一年精心切磨才得以成型，同時保留了它最珍貴的粉紅色澤。

粉紅鑽石是世上最稀有且全球市場需求最大的寶石。

粉紅鑽石的世界紀錄可追溯到2017年，當時一顆名為「周大福粉紅之星」（CTF Pink Star）的鑽石，在香港以7120萬美元高價售出。

蘇富比拍賣行指出，歷來售出的最昂貴10顆鑽石中，有5顆是粉紅色，且全都於過去10年內售出。

拍賣 美元 俄羅斯

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