我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普敗選後首現身 將赴阿靈頓公墓紀念退伍軍人

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

一名志願受試者死亡 巴西暫停中國疫苗測試

中央社聖保羅10日專電

中國北京科興生物公司疫苗CoronaVac在巴西進行最後階段人體試驗，因一名志願受試者死亡，巴西國家衛生監測局宣布暫停試驗，引發政治爭議。志願者的死因尚待釐清。

巴西國家衛生監測局（Anvisa）9日晚上指出，10月29日接獲一名志願受試者出現嚴重不良反應死亡的通報，決定暫停CoronaVac在巴西的試驗。

巴西衛生部國家研究道德委員會（Conep）協調員韋南西奧（Jorge Venâncio）今天表示，分析了志願者死亡的資料後，評估沒有必要暫停測試，但仍需由獨立的國際安全委員會就志願者死亡問題提出意見。

根據巴西環球電視台（TV Globo）今天接獲的警方報告指出，參加中國疫苗測試的志願者死因是自殺。

根據10月29日下午4時2分在聖保羅市西區警局登記的警方報告，員警接獲報案處理一起屍體事件。抵達公寓後，發現一名32歲男子陳屍在浴室的地板上，他的手臂附近有一個針筒和幾瓶藥。之後，死者的屍體被轉移到法醫研究所，驗屍報告尚未公布。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）早已公開反對採購中國製冠狀病毒疾病疫苗的立場，國家衛生監測局宣布暫停試驗後，更在社群媒體慶祝說：「波索納洛又贏了一次。」引起各界批評。

CoronaVac是北京科興生物公司（Sinovac）與聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的疫苗，目前在巴西進行最後階段人體試驗。

而波索納洛將聖保羅州長多利亞（João Doria）視為2022年總統選舉的可能對手，所以對多利亞發動政治戰，並對中國疫苗各種貶低。

巴西免疫學會主席克福里（Renato Kfouri）表示，將有關疫苗的討論政治化，只會造成錯誤資訊。科學沒有政治偏好，不能有仇外心理、以來源歧視疫苗。只要研究結果證明疫苗的安全性和有效性，就是好的疫苗，「我們的目標必須是對抗病毒和拯救生命。」

巴西科學問題研究所（Instituto Questão de Ciência）所長、微生物學家巴斯特納克（Natalia Pasternak）也批評波索納洛的言論阻礙科學進步和公眾對疫苗的信心，使國家兩極分化，將科學當成一種權力鬥爭，製造政治爭端。「所有經過測試和批准為安全和有效的疫苗都是必要的，對民眾有用，我們不會只給巴西民眾接種一種疫苗。」

巴西環球電視新聞網（GloboNews）政治經濟評論家克魯斯（Valdo Cruz）指出，連波索納洛的親信也認為，波索納洛在詳細死因調查釐清之前，就將暫停中國疫苗測試政治化，很可能變成搬石頭砸自己的腳，因為疫苗攸關全民福祉與利益，不應輕率看待。

9月中旬，英國牛津大學（Oxford）和藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發抵抗新冠肺炎的實驗疫苗ChAdOx1 nCoV-19，有一名在巴西參加第3階段人體試驗的志願者死於新冠肺炎的併發症，波索納洛未作出任何評論。

疫苗 中國 新冠肺炎

上一則

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

下一則

政治操作？巴西叫停中國疫苗測試 當地研究員質疑

延伸閱讀

美元變動不大 疫苗希望持續發酵 英鎊連4日走升

美元變動不大 疫苗希望持續發酵 英鎊連4日走升
BioNTech：疫苗將低於市場費率 不同地區價格相異

BioNTech：疫苗將低於市場費率 不同地區價格相異
黑白集／防疫讓路「反中」 台灣疫苗兩頭落空

黑白集／防疫讓路「反中」 台灣疫苗兩頭落空
中新冠疫苗「零嚴重反應」 美學者質疑數據「太乾淨」

中新冠疫苗「零嚴重反應」 美學者質疑數據「太乾淨」

熱門新聞

巴西已中止一款中國製新冠疫苗的測試。（路透）

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

2020-11-09 21:57
印尼一名71歲老翁上個月娶18歲少女，但這段婚姻只維持22天就玩完。翻攝自tribunnews

78歲翁娶嫩妹羞喊「再生一個」 22天後離婚真相曝光

2020-11-03 13:17
西拉米生下王子提幫功，一度母以子貴。（取自臉書）

只聞新人笑！泰國廢妃下場慘 剃髮為尼念經種菜

2020-11-07 03:45
瓦吉拉隆功（左）和西拉米。（取材自臉書）

曾母以子貴、爆不雅影片 泰國廢妃今剃髮為尼

2020-11-08 02:25
美國總統川普與多國領袖互動不佳。在美國總統大選後，德國總理梅克爾（左）祝賀川普的對手白登勝選。（路透資料照片）

川普還沒認輸…德加法英日火速賀白登勝選

2020-11-07 22:01
美國民主黨總統候選人拜登成功當選總統。（美聯社）

白登當選影響國際 BBC：中國可能失望 北韓或再射飛彈

2020-11-08 14:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例
為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了
疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢

疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢
輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答