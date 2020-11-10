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WHA第2天 挺台國家發言遭主席阻止

中央社倫敦10日專電
世界衛生大會排除台灣參與，10日貝里斯及史瓦帝尼發言挺台，卻遭會議主席介入。（圖取自WHO網頁who.int）
世界衛生大會排除台灣參與，10日貝里斯及史瓦帝尼發言挺台，卻遭會議主席介入。（圖取自WHO網頁who.int）

世界衛生大會排除台灣參與，今天友邦貝里斯及史瓦帝尼發言挺台，卻遭會議主席介入，甚至強行打斷史國發言，搬出議程規則「提醒」在會議期間，會員國勿談觀察員問題。

世界衛生大會（WHA）昨天以視訊方式復會後，今天進入第2天議程，由成員國代表輪番發言。友台國家往年均在這個階段發言展現對台灣的支持。

影片來源：YouTube WHO頻道

貝里斯表示，台灣在管理疫情做得非常出色，而且台灣的傳染率和死亡率都是非常低，避免了社區傳播，也幫助其他的國家，所以貝里斯重申台灣應該作為觀察員參加世衛大會。

史瓦帝尼發言時則感謝一些國家協助防疫，認為這凸顯團結重要性，此外特別感謝中華民國台灣，感謝台灣分享物資設備和派遣醫療專家，強調疫情沒有政治或者地理的邊界，並為台灣抱不平，認為世衛組織作為一個國際衛生協調的平台，卻依然繼續去排斥台灣 。

不過，挪威籍會議主席拉森（Bjørn-Inge Larsen）這時卻突然切入畫面，直接要求史瓦帝尼代表停止發言。拉森並搬出大會規則，提醒史國及連帶點名先前發言的貝里斯，「提醒」發言時請僅談會議議題，在會議期間會員國勿談觀察員問題。

昨天在閉門的總務委員會中，數國發動第一波挺台發言，但在中國反對下，總務委員會「建議」台灣參與世衛提案不列入議程。

之後第2波且公開的「2對2辯論」登場，由馬紹爾及宏都拉斯2友邦為台發言，再次要求將台灣14友邦提案「邀請台灣作為觀察員參加世衛大會」列入大會議程，仍遭主席裁示不列入議程。

WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次，以決定WHO政策方向。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，台灣2017年起連4年未能獲邀參與。

台灣 世衛 疫情

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