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白登曾抄他講稿！英工黨前黨魁 釋前嫌祝賀他當選

中央社／倫敦8日電
英國工黨前黨魁金諾克。（取材自英國每日郵報）
英國工黨前黨魁金諾克。（取材自英國每日郵報）

白登（Joe Biden）1987年第一次逐鹿白宮時，一場剽竊爭議毀了他的競選路；事隔多年，白登選上了美國總統，當年被剽竊的苦主盡釋前嫌，獻上他最溫暖的祝福。

英國在野黨工黨（Labour Party）前黨魁金諾克（Neil Kinnock）告訴法新社，白登的特質包括「睿智、冷靜，一定會為美國還有全世界奉獻偉大的服務」。

也曾在歐洲聯盟（EU）服務的金諾克電郵寫道：「面對當前危機，他會有成堆的艱難挑戰。」

「但他真是硬漢，你可以從他堅持做事得知，他也不會不斷地自誇堅韌，像上一個傢伙那樣──他叫什麼名字啊？」

剽竊爭議發生時，擔任聯邦參議員的白登是被看好贏得民主黨提名角逐1988年總統大選的大熱門。但1987年競選時，白登卻因大量剽竊時任工黨黨魁金諾克同年稍早的演講，被迫退出大選。

白登（中）1987年9月23日宣布退出民主黨內總統提名初選。（Getty Ima...
白登（中）1987年9月23日宣布退出民主黨內總統提名初選。（Getty Images）

金諾克回想上次和白登見面的場景，那是2007年在白登參議員辦公室的會面。

根據金諾克電郵的描述，當時白登向幕僚介紹來自威爾斯的金諾克時，自嘲地說：「大伙兒，見見我歷來最棒的講稿寫手，金諾克！」

金諾克表示，2007年他造訪華府時曾和白登共進「快樂的晚餐」，白登告訴他，一位前途可期的參議員歐巴馬，很可能成為下屆民主黨籍美國總統。

金諾克表示：「可惜當時我沒有下注。」

後來歐巴馬在2009年當選總統，白登成為副總統，金諾克還獲邀參加就職典禮。

大西洋兩岸的權威人士都預測，白登治下的白宮對待英國首相強生（Boris Johnson）政府，不會像同為民粹主義者的川普那樣友善。

金諾克表示，白登會「和歐盟重新打造互信關係，珍視與英國的公民聯繫，但不會過度熱情，和中國交往則會展現堅定。」

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