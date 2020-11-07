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白登勝選 加拿大總理杜魯多火速發表祝賀聲明

中央社多倫多7日電
美國總統大選白登勝出，北方鄰居加拿大總理杜魯多火速發表祝賀聲明。美聯社
美國總統大選白登勝出，北方鄰居加拿大總理杜魯多火速發表祝賀聲明。美聯社

美國總統大選白登勝出，北方鄰居加拿大總理杜魯多火速發表祝賀聲明表示，「在我們共同應對全球最大挑戰之際，我期待與總統當選人白登、副總統當選人賀錦麗、他們的政府以及美國國會合作」。

除了在加拿大總理府官網發表官方祝賀聲明，杜魯多（Justin Trudeau）也同步在臉書等社群媒體貼文宣告賀詞，並引來數萬人按讚。

杜魯多祝賀聲明指出：「加拿大和美國享有非比尋常的關係，此關係在世界舞台上獨一無二。我們共享地理環境、有共同的利益、緊密的人民互動和堅固的經濟聯繫，這使我們成為親密的朋友、合作夥伴和盟友。我們將在此基礎上進一步發展，也將繼續維護我們人民的安全和健康，免受全球COVID-19疫情大流行的影響，並努力促進全球和平與包容，經濟繁榮和氣候行動。」

加拿大身為美國北邊鄰居，對於美國的選情和政局動盪感同身受。杜魯多聲明在臉書公開後，眾多加拿大民眾回應道：「終於有個可以和我們維持健康正常關係的美國總統了！」

與此同時，也有不少顯然是住在美國的網友回應道：「過去我們不認同地看著川普對我們美國友人的所作所為，希望這對美國和全世界來說，都是嶄新的一天。」不過，也有人質疑地問，「你是不是恭喜得太早了？」

美國大選結果難產多日，也讓加拿大朝野非常焦慮糾結。杜魯多昨晚還曾上臉書感性地對加國民眾呼籲，「如果你現在覺得焦慮或難以承受，沒關係，你並不孤單。你可以打電話或與你信賴的人聯繫，也可以撥打211這個號碼，這是免費且保護隱私的全天候求助熱線，他們會幫你連結到正確的資源。」

美國總統大選 加拿大 臉書

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