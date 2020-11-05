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阿聯在西撒哈拉設館 主權歸屬爭議再起

中央社阿尤恩4日綜合外電報導

在紛擾不斷且目前由摩洛哥控制的西撒哈拉境內，阿拉伯聯合大公國的總領事館今天啟用，成為首個在此設館的阿拉伯國家。

法新社報導，正式啟用的阿聯總領事館位於西撒哈拉北部沿岸城市阿尤恩（Laayoune），使得自去年底以來陸續派駐當地的代表團增至16個。

摩洛哥外交部長波利塔（Nasser Bourita）在開館儀式後告訴法新社記者，阿聯在此設館強化了承認西撒哈拉地區摩洛哥認同的勢頭，這正獲得來自國際社會越來越多支持。

波利塔又說，阿聯此舉並非微不足道，這是具有政治、法律、與外交意涵的舉措。

西撒哈拉位於非洲大西洋沿岸，是一片狹長廣袤沙漠，過去曾為西班牙殖民地，當前主權歸屬仍有爭議。

摩洛哥目前控制該區80%領土，包含境內的磷酸鹽蘊藏以及漁業捕撈水域。

不過，受到鄰國阿爾及利亞支持的波利薩里歐陣線（Polisario Front）曾在1975至1991年發起獨立戰爭，它要求就民族自決舉行公民投票

對此，摩洛哥堅稱西撒哈拉是其王國不可缺少的一部分，目前已准許該區自治，但堅持保有主權。

波利薩里歐陣線認為，阿聯設館「違反國際法，是對西撒哈拉作為非自治領土法律地位的一種攻擊」。

目前摩洛哥、波利薩里歐陣線、阿爾及利亞與茅利塔尼亞（Mauritania）間有關西撒哈拉的協商已停滯數月。

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