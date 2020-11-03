川普和白登銀髮力量發威 盤點全球高齡國家領袖
角逐白宮大位的兩位美國總統候選人都已屆高齡，川普和白登（Joe Biden）分別是74歲和77歲，以下是法新社整理的世界各國年長領導人名單。
全球年紀最長的民選國家元首是87歲的喀麥隆總統畢亞（Paul Biya），畢亞掌權將近40年，但跟95歲的馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）相比仍略遜一籌。馬哈地已於今年2月下台。
現年94歲的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）在位68年，成為全球在世的君王中在位時間最長的人，是英國、加拿大和澳洲等16國的元首。
古巴總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro）現年89歲，是已故古巴革命領導人斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）的弟弟。
83歲的寮國國家主席本揚．沃拉吉（Bounnhang Vorachith）2016年才上任，資歷相對較淺。82歲的顧德（Alpha Conde）是幾內亞史上第一位民選總統，上個月在備受爭議的選舉中贏得第3任期。
84歲的沙烏地阿拉伯沙爾曼國王（King Salman）就沒有這樣的顧慮，但已經將大部分責任交給他的兒子、王儲穆罕默德．沙爾曼（Prince Mohammed bin Salman）。
伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）81歲，黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）85歲，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）將近85歲。
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