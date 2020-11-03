川普和白登銀髮力量發威 盤點全球高齡國家領袖

角逐白宮大位的兩位美國總統候選人都已屆高齡，川普(右)和白登(左)分別是74歲和77歲。Getty Images

角逐白宮大位的兩位美國 總統候選人都已屆高齡，川普和白登（Joe Biden）分別是74歲和77歲，以下是法新社整理的世界各國年長領導人名單。

全球年紀最長的民選國家元首是87歲的喀麥隆總統畢亞（Paul Biya），畢亞掌權將近40年，但跟95歲的馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）相比仍略遜一籌。馬哈地已於今年2月下台。

現年94歲的英國 女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）在位68年，成為全球在世的君王中在位時間最長的人，是英國、加拿大和澳洲等16國的元首。

古巴 總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro）現年89歲，是已故古巴革命領導人斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）的弟弟。

83歲的寮國國家主席本揚．沃拉吉（Bounnhang Vorachith）2016年才上任，資歷相對較淺。82歲的顧德（Alpha Conde）是幾內亞史上第一位民選總統，上個月在備受爭議的選舉中贏得第3任期。

84歲的沙烏地阿拉伯沙爾曼國王（King Salman）就沒有這樣的顧慮，但已經將大部分責任交給他的兒子、王儲穆罕默德．沙爾曼（Prince Mohammed bin Salman）。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）81歲，黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）85歲，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）將近85歲。