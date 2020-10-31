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天災暫停的人禍：愛琴海強震 土耳其、希臘對立中和解

天天破紀錄！美單日死亡逾千人 確診破9萬例

土耳其直播主遇強震 變臉急逃命 鏡頭拍下天搖地動

編譯周辰陽／綜合報導
土耳其和希臘所在的愛琴海地區30日發生規模7.0強震，電競玩家厄齊爾當時正在打字，但立刻發覺地震來襲隨後就摘下耳機，衝出房間(美聯社/Andrew Simes)
土耳其和希臘所在的愛琴海地區30日發生規模7.0強震，電競玩家厄齊爾當時正在打字，但立刻發覺地震來襲隨後就摘下耳機，衝出房間(美聯社/Andrew Simes)

土耳其和希臘所在的愛琴海地區30日發生規模7.0強震，當下天搖地動的畫面陸續曝光，土國一位實況玩家不顧還在直播趕緊衝出房間，另一戶人家的小孩則趕緊蹲下避難。

從Twitch畫面可見，玩家厄齊爾（Arda can Özel）當時正在打字。當地面開始晃動時，他先左右張望，但立刻發覺地震來襲，先是一陣大吼，隨後就摘下耳機、衝出房間。隨著震度越來越強，櫃子上的動漫飾品被震倒，麥克風與攝影機都被震歪，網友則持續傳訊關心。

厄齊爾事後則告訴Newsflare，他與家人都平安無事。

來源：YouTube

另一段影片則來自伊茲米爾省一戶人家的嬰兒監視器，可見兩名男孩正在寫作業，幾隻狗在旁邊休息。男孩先察覺到不對勁，接著狗狗也陸續抬起頭，接著吊燈與櫃子開始左右搖晃，另一名男子也出現在鏡頭前，趕緊扶住櫃子與平板電視。

當搖晃越來越劇烈，狗狗開始亂竄，座鐘也被震倒。一度似乎不知如何是好的男孩則就地蹲下。隨著地震逐漸平息，其中一名男孩站起，流露嚇哭的神情。

錄影者告訴Newsflare，地震發生當時，他和朋友的兩個孩子在讀書，「我一開始沒料到地震會這麼強，所以我直接跑向晃動的家具，以防我的狗遭殃。就在此時，我告訴男孩們保持冷靜，盡可能不要恐慌」，所幸人與狗都沒有受傷。

來源：YouTube

土耳其和希臘所在的愛琴海地區30日發生規模7.0強震，土國伊茲米爾省一戶人家的嬰...
土耳其和希臘所在的愛琴海地區30日發生規模7.0強震，土國伊茲米爾省一戶人家的嬰兒監視器拍下當時的天搖地動。(美聯社/Andrew Simes)

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