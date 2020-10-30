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英國賭徒瘋美國大選 已下注2.84億美元

編譯盧炯燊／綜合30日電
英國人也關注美國大選，投注金額創下歷史新高。（美聯社）
英國人也關注美國大選，投注金額創下歷史新高。（美聯社）

11月3日美國總統大選，不光是美國人關心，英國賭徒也瘋狂參與，對美國大選結果的投注額創下歷史新高，關注程度遠超英國人最愛的體育賽事，甚至英國國內的政治，連脫歐的賭注都「甘拜下風」。

總部位於倫敦，全球最大網上博彩公司「必發」(Betfair Exchange)的發言人休斯(Darren Hughes)表示，截至10月28日(星期三)上午，博彩人士已在該公司下注2.2億英鎊(約2.84億美元)。

這個注碼還不計算其後的數額，已經超過四年前川普與喜萊莉‧柯林頓對決的1.99億英鎊(約合2.58億美元)紀錄，2016年英國脫歐公投的下注額為1.13億英鎊(1.46億美元)；必發公司估計，今年美國大選的賭注最終會超過4億英鎊(5.18億美元)。

還有的是，必發只是英國最大的網上博彩公司，還有其他賭博公司，因此美國大選的最終投注額更不只4億英鎊。

休斯說，直到正式宣布總統選舉結果之前，博彩者仍可繼續下注；他說，正如不少人預測那樣，點票會持續數天甚至數星期，甚至川普與白登陣營隨時會提出選舉結果訴訟，因此這個賭盤會繼續開放。

根據目前的賠率，白登是大選的大熱門；投注川普勝出，每10英鎊(約13美元)可獲賠18.8英鎊(24美元)，但白登只為5.26英鎊(6.8美元)。

以總統選舉而言，從賠率上看到的準確性，比政治評論員的預測還要高。

英國博彩公司對美國大選的下注，早從初選時便已開始，有趣的是，民主黨總統提名候選人的賠率也不斷變化。就以白登而言，在今年新罕布夏州初選時，他的賠率是100賠1，仍然屬於冷門。

除了今年的大選外，英國賭徒也為2024年的美國總統大選下注，根據賠率，白登及現任副總統潘斯當選的機率同是16.7%，第二位是賀錦麗(14.3%)。至於川普若在今年大選失利，他在2024年捲土重來的機率是4.8％。

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