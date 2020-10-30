我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛琴海強震釀22死800傷 樓倒海嘯影片驚人

防止「通俄門」再現 白登團隊拒見外國代表

梅根槓上英國媒體延後開庭 女王見不到曾孫心碎？

記者蘇詠智／綜合報導
菲利普親王（左起）與女王都很想再見到曾孫亞契，可惜梅根（右）要延後返英的時間。(路透資料照片)
菲利普親王（左起）與女王都很想再見到曾孫亞契，可惜梅根（右）要延後返英的時間。(路透資料照片)

英國哈利王子之妻梅根怒告幾家八卦媒體破壞隱私，原定明年1月中旬開庭，現法官同意她的請求，可能延後到明年秋天才要進行，看似如她所願，英國媒體卻稱此舉反而讓伊莉莎白二世女王與丈夫菲利普親王感到傷心，理由是梅根與哈利不用急著趕在年底前返回英國，他們也沒辦法再見到已經超過半年沒碰面的小曾孫亞契。

按照原先開庭進度，梅根和哈利最晚12月28日就要抵達英國，才能夠進行隔離14天、趕上出庭，那就表示他們儘管不一定能在跨年時期和皇室親戚共度，等到14天隔離期滿，他們忙著上法庭打官司，他們的兒子亞契就可以輪流和皇室的長輩們碰面，除了很想念他的爺爺查爾斯王子外，還有曾祖父、曾祖母等著要再看他。特別曾祖父菲利普親王已99歲，其實健康狀況當然和早個幾年又有衰退，能夠與亞契相處的時日無多，倘若梅根打定主意要明年秋天才返英，菲利普親王已是百歲老人，或者不一定等得到再見亞契，小他5歲的女王一樣也不一定可以再多等，自然對他們的心情都是打擊。

其實據英國皇室專家的描述，也是以外人身分加入英國皇室的菲利普親王，很知道要習慣皇室生活不容易，剛開始對梅根是很同情的，亦願意提供幫助。無奈皇室人員和梅根愈鬧愈僵，哈利為挺愛妻，不先跟爺爺奶奶商量就發表了「卸下皇室重要成員身分」宣言，讓女王與菲利普親王都很傷心，菲利普更對梅根改觀，把她視為破壞力等同於讓妻子的大伯—愛德華八世棄王位、遭放逐的華莉絲辛普森一樣大的威脅，更有皇室專家悲觀預言，哈利與梅根與皇室親戚裂痕難彌補，與兄嫂威廉、凱特恐怕永遠無法改善關係。

哈利（右）與梅根返回英國的時間又要延後。(路透資料照片)
哈利（右）與梅根返回英國的時間又要延後。(路透資料照片)

梅根 英國 哈利

上一則

賭大選 看好誰？ 全球押注賭金已逾10億美元

下一則

愛琴海強震引發海嘯 土耳其、希臘22死近800傷

延伸閱讀

梅根婚禮受邀 克隆尼：當時其實沒私交

梅根婚禮受邀 克隆尼：當時其實沒私交
梅根充面子？喬治柯隆尼被曝出席婚禮前 和新人很不熟

梅根充面子？喬治柯隆尼被曝出席婚禮前 和新人很不熟
真的嗎？梅根被爆懷胎6月 女兒明年報到

真的嗎？梅根被爆懷胎6月 女兒明年報到

梅根讓哈利的爺爺傷透心 毀滅威力媲美辛普森夫人？

梅根讓哈利的爺爺傷透心 毀滅威力媲美辛普森夫人？

熱門新聞

俄羅斯日前發生​一起中毒命​案，一對年輕夫妻疑似吃下祖母自製酸菜後中毒身亡。(示意圖，Getty Images)

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

2020-10-25 10:01
參加婚禮的親友在臉書上分享71歲薩爾納親吻18歲諾妮的照片。圖／取自網路

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

2020-10-24 12:58
孟晚舟案26日在加國再度開庭。路透

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

2020-10-27 08:54
英國一名37歲男子貝格（Rehan Baig）讓妻子拍攝他性侵29隻雞的影片，被法官判決入獄3年，終身不得飼養寵物。圖／取自ingimage

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

2020-10-24 08:26
犯下殺妻罪行的嫌犯千葉祐介。擷取自YOUTUBE

一屍兩命！他殺孕妻棄屍荒野 假惺惺上演「尋妻大戲」

2020-10-23 11:51
菲利普親王（中），本來和兩個孫子威廉（左二）、哈利（右一）都很親近。圖／路透資料照片

梅根讓哈利的爺爺傷透心 毀滅威力媲美辛普森夫人？

2020-10-24 10:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮
撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美

撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美
返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲
空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭
手機維修員收求救紙條「妻抽查別修！」贈100元封口費

手機維修員收求救紙條「妻抽查別修！」贈100元封口費