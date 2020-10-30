梅根槓上英國媒體延後開庭 女王見不到曾孫心碎？

菲利普親王（左起）與女王都很想再見到曾孫亞契，可惜梅根（右）要延後返英的時間。(路透資料照片)

英國哈利 王子之妻梅根 怒告幾家八卦媒體破壞隱私，原定明年1月中旬開庭，現法官同意她的請求，可能延後到明年秋天才要進行，看似如她所願，英國媒體卻稱此舉反而讓伊莉莎白二世女王與丈夫菲利普親王感到傷心，理由是梅根與哈利不用急著趕在年底前返回英國，他們也沒辦法再見到已經超過半年沒碰面的小曾孫亞契。

按照原先開庭進度，梅根和哈利最晚12月28日就要抵達英國，才能夠進行隔離14天、趕上出庭，那就表示他們儘管不一定能在跨年時期和皇室親戚共度，等到14天隔離期滿，他們忙著上法庭打官司，他們的兒子亞契就可以輪流和皇室的長輩們碰面，除了很想念他的爺爺查爾斯王子外，還有曾祖父、曾祖母等著要再看他。特別曾祖父菲利普親王已99歲，其實健康狀況當然和早個幾年又有衰退，能夠與亞契相處的時日無多，倘若梅根打定主意要明年秋天才返英，菲利普親王已是百歲老人，或者不一定等得到再見亞契，小他5歲的女王一樣也不一定可以再多等，自然對他們的心情都是打擊。

其實據英國皇室專家的描述，也是以外人身分加入英國皇室的菲利普親王，很知道要習慣皇室生活不容易，剛開始對梅根是很同情的，亦願意提供幫助。無奈皇室人員和梅根愈鬧愈僵，哈利為挺愛妻，不先跟爺爺奶奶商量就發表了「卸下皇室重要成員身分」宣言，讓女王與菲利普親王都很傷心，菲利普更對梅根改觀，把她視為破壞力等同於讓妻子的大伯—愛德華八世棄王位、遭放逐的華莉絲辛普森一樣大的威脅，更有皇室專家悲觀預言，哈利與梅根與皇室親戚裂痕難彌補，與兄嫂威廉、凱特恐怕永遠無法改善關係。