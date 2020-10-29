新加坡流感疫苗接種 傳出多起輕微副作用案例

美聯社

韓國發生多起接種流感疫苗 死亡案例後，新加坡 決定暫停賽諾菲等兩款流感疫苗。新加坡境內雖未發生和接種流感疫苗有關的死亡案例，但有多位民眾接種後出現紅疹等副作用。

新加坡媒體「今日報」（TODAY）今天報導，衛生部表示，有些民眾在接種相關流感疫苗後出現噁心、紅疹等輕微副作用；這些民眾目前都已康復。

衛生部指出，衛生科學局今年接獲兩起民眾接種SKYCellflu四價流感疫苗後出現喉嚨不舒服、噁心或紅疹的通報。

另外，也有一些去年起開始接種VaxigripTetra疫苗的民眾曾通報，在接種處附近出現紅疹。據報導，到目前為主，衛生科學局已接獲7起民眾在接種疫苗後發生副作用的通報。

今日報先前曾報導，新加坡有幾位醫生曾為民眾施打VaxigripTetra，無人出現併發症 。

新加坡衛生部日前表示，目前為止星國境內並未發生和注射流感疫苗有關的死亡案例，但在韓國發生接種流感疫苗死亡案例後，決定採取預防措施，暫停使用SKYCellflu四價流感疫苗和VaxigripTetra疫苗。

衛生部表示，SKYCellflu四價疫苗是由韓國的SK生物科學公司（SK Bioscience）製造，並由AJ生物公司（AJ Biologics）在星國當地配送。VaxigripTetra則是賽諾菲（Sanofi）生產，在星國當地由賽諾菲安萬特（Sanofi Aventis）負責配送。

星國衛生部也說，國內另兩款針對北半球2020/21年流感季所使用的疫苗，仍會繼續使用。

韓聯社今天報導，韓國已有至少72人打完流感疫苗後死亡，引發當地民眾對疫苗安全性的疑慮。不過，韓國疾病管理廳表示，其中71起死亡案例與注射流感疫苗沒有直接關聯，另一起死亡案例還在調查中；當局仍呼籲民眾在冬季來臨前，注射流感疫苗。

韓國政府這次施打的公費與自費疫苗來源包括綠十字製藥（GC Pharma）、SK生科、韓國疫苗（Korea Vaccine）及保寧製藥（Boryung Biopharma）等國產疫苗公司，以及法國的賽諾菲。