岌岌可危！歐洲ACI：歐洲近200座機場瀕臨破產

國際機場協會歐洲分會（ACI Europe）27日示警，如果到今年年底旅客量還沒有恢復如常，歐洲近200個機場將在未來幾個月內瀕臨破產。美聯社

歐洲國際機場 協會（ACI Europe）27日示警，如果今年底前旅客量還沒開始恢復，歐洲近200座機場未來幾個月將面臨破產困境。

歐洲ACI估計，歐洲193座機場被認為是「面臨風險的機場」，而這些機場共創造27.7萬個工作，為歐洲經濟產值貢獻124億歐元（146.6億美元 ）。歐洲ACI代表歐洲逾740座機場中的500多座。

ACI發言人表示，面臨風險的機場，主要為每年客流量低於500萬人的小型地區機場，如果這些機場倒閉，將對當地就業造成不成比例的衝擊。

ACI表示，歐洲大型機場消耗現金的速度也將難以為繼，最大的20座機場今年來債務已暴增160億歐元（189.1億美元），相當於正常時期全年營收 的近60％。

歐洲ACI祕書長Olivier Jankovec在聲明中指出：「今天發布的數字描繪出極為慘澹的景象，疫情危機爆發八個月以來，歐洲所有機場都在燒錢維生，營收遠不足以支應營運成本，更不用說資金成本。」

根據ACI的數據，歐洲機場9月旅客量比去年同期陡降73％，減少了1.725億名旅客。歐洲機場1月以來流失的旅客總數高達12.9億人。