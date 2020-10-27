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比利時前國王私生女變公主 首度與親生父見面

中央社布魯塞爾27日綜合外電報導
比利時王室發布艾伯特二世(中)、波拉王后(左)和黛爾芬公主合照。(美聯社)
比利時王室發布艾伯特二世(中)、波拉王后(左)和黛爾芬公主合照。(美聯社)

比利時王室今天表示，前國王艾伯特二世（Albert II）在私生女黛爾芬獲得法院確認親子關係後，兩人已首度見面。黛爾芬經過一場訴訟戰，才讓艾伯特二世承認她的身分。

英國「每日郵報」和法新社報導，布魯塞爾王宮今天還發布一張合照，照片中黛爾芬公主（Princess Delphine de Saxe-Cobourg）與艾伯特二世和他的妻子波拉王后（Queen Paola）在王室住所會面，三人並坐看著鏡頭微笑。

現年52歲的黛爾芬公主是一名藝術家，她的母親是一名女公爵，與艾伯特二世發生婚外情時生下她。艾伯特二世長久以來拒絕承認女兒的身分。

在歷經一場漫長的官司後，黛爾芬公主終於獲准可使用王室姓氏，她也開始與王室家人建立關係。

艾伯特二世、波拉王后和黛爾芬公主發表聯合聲明說：「10月25日星期日，一個新的篇章展開，滿滿的感動、諒解和希望。」

「我們在美景宮（Chateau du Belvedere）會面，期間我們每個人都能平心靜氣並帶著同理心，來表達各自感受和經歷。」

聲明還寫道：「在歷經混亂、創傷和痛苦後，現在是寬恕、療癒與和解的時刻。」

「我們一同決定踏上這條新的道路。這需要耐心和努力，但我們心意已決。這是我們踏出的第一步，未來我們將帶著和平前進。」

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