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第二波防疫限制令來襲 歐洲餐飲業者再受重擊

中央社 布魯塞爾25日綜合外電報導
歐洲第二波疫情來勢洶洶，已有數國下令餐館暫停營業或大砍營業時間規模，令當地業者面臨二度打擊。路透
歐洲第二波疫情來勢洶洶，已有數國下令餐館暫停營業或大砍營業時間規模，令當地業者面臨二度打擊。路透

為因應新冠肺炎疫情，比利時餐廳德威靈暫時搬到鄉間一座寬敞教堂營運，似乎是正確決定，因為月初生意大好。但如今政府卻下令全國餐飲店家暫停營業，對他們帶來一大打擊。

為配合新冠肺炎防疫社交距離建議，德威靈（De Viering）的主廚老闆范哈塞爾特（Heidi Vanhasselt）想到一個有創意的解決辦法，她決定將餐廳暫時移到布魯塞爾近郊村莊海克魯伊斯（Heikruis）一座空間寬敞的教堂營運。

范哈塞爾特和侍酒師丈夫在教堂設置一套廚房和幾間新廁所，還預付10個月租金。本月初週末訂位全滿，廚房忙得不可開交。

然而不久後，比利時染疫人數再度加速攀升，總理於是下令境內咖啡店、酒吧和餐廳至少暫停營業1個月。范哈塞爾特表示：「這是另一個意外打擊。因為（我們）所有的投資已經投下去。」包括她和丈夫投入的精力。

美聯社報導，不只范哈塞爾特，歐洲的餐飲業者普遍有類似挫折感。他們今年春天才因各國實施封城措施，業績大受打擊；如今歐洲第二波疫情來勢洶洶，從北愛爾蘭到荷蘭，已有數國下令餐館暫停營業或大砍營業時間規模，令當地業者面臨二度打擊。

在歐洲，餐廳暫停營運不只影響就業和營收，還衝擊社交生活核心。上餐館不僅是親友鄰居聯繫感情方式，也是擴大社交圈的機會。尤其這波暫停營業令可能延續到耶誕節，影響遍及假期前辦公室聚餐和甚至耶誕大餐，恐將令民眾更難忍受。

已有不少歐洲餐廳老闆對新一輪限制政策感到不滿，有些人甚至公然反對。例如知名英國主廚奧托蘭吉（Yotam Ottolenghi）上週在倫敦街頭敲鍋示威，抗議提前打烊等新的防疫限制措施。

法國實施晚間9點起宵禁後，過去一週首都巴黎、法式料理之都里昂（Lyon）和其他若干城市晚間如空城，措施預計至少施行1個月。在巴黎擁有5家咖啡廳及餐館的德拿穆（Xavier Denamur）直言，法國餐飲業者遭到政府不公平懲罰。

在義大利，雖然只有米蘭實施夜間宵禁，但也引發民眾抗議。而在新冠傳染率居歐洲前幾名的荷蘭，也有60多家酒吧和餐廳試圖推翻為期一個月的暫停營業令，但未能成功。他們的律師齊吉爾（Simon van Zijll）警告，荷蘭餐飲業面臨「倒閉浪潮」。

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