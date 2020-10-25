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FBI頭號要犯！凱達組織2號人物 遭阿富汗部隊擊斃

中央社／喀布爾24日電
阿富汗國家安全局24日深夜表示，極端組織凱達高階領袖、美國聯邦調查局恐怖分子通緝要犯馬士禮（圖），已被安全部隊擊斃。（取材自FBI網頁）
阿富汗國家安全局24日深夜表示，極端組織凱達高階領袖、美國聯邦調查局恐怖分子通緝要犯馬士禮（圖），已被安全部隊擊斃。（取材自FBI網頁）

阿富汗國家安全局今天深夜表示，極端組織凱達（Al-Qaeda）高階領袖、美國聯邦調查局（FBI）恐怖分子通緝要犯馬士禮，已被阿富汗安全部隊擊斃。

法新社報導，美方於2018年12月針對馬士禮（Abu Muhsin al-Masri）發布逮拘捕令，指控他提供支持與資源給外國恐怖組織，並密謀殺害美國國民。

阿富汗國家安全局（NDS）在推特（Twitter）發文表示，馬士禮是在中部加茲尼省（Ghazni）遭到鎖定殺害。國籍為埃及的馬士禮，據信為凱達組織在印度次大陸的第二把手。

國家安全局並未提供這場行動內情或時間的詳細資訊。

馬士禮還有另外一個名字「阿布達勞夫」（Husam Abd-al-Ra'uf），是FBI恐怖分子通緝要犯之一。

路透指出，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）上個月表示，阿富汗境內的凱達特工只剩不到200人。

美國入侵阿富汗、推翻神學士（Taliban）政權本月屆滿19年。神學士曾窩藏2001年9月11日對美國發動攻擊行動的凱達好戰分子。

美方今年2月與神學士達成畫時代的協議後，已逐步減少駐阿富汗士兵人數。

根據這份協議，外國部隊將於明年5月前撤出阿富汗，以換取神學士反恐怖主義的保證；神學士同意，將針對永久停火及共同治理事宜與阿富汗政府進行談判。

美國 通緝 FBI

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