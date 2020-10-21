巴西衛生部才說要買中國製疫苗 總統稱沒這回事

巴西衛生部長帕祖耶洛昨天才說衛生部會向中國 的科興生物技術公司購買新冠肺炎疫苗 ，總統波索納洛與一名高階衛生官員今天隨即反駁。另外，帕祖耶洛也確診新冠肺炎。

路透社報導，帕祖耶洛（Eduardo Pazuello）昨天在州長會議中表示，衛生部將購買科興生物技術公司（Sinovac）的疫苗，把這款疫苗連同阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與英國牛津大學（Oxford University）開發的疫苗，都納入接種計畫。

但帕祖耶洛指出，納入中國製疫苗的計畫仍須巴西國家衛生監測局（Anvisa）同意。

波索納洛（Jair Bolsonaro）的一些支持者在社群媒體上發表反中國評論後，情況生變。波索納洛聲稱帕祖耶洛昨天在會上的說法被人錯誤解讀，並以「我們當然不會買中國製疫苗」回應支持者。

波索納洛的說法，似顯示總統與州長們在疫苗政策上意見分歧。巴西聯邦政府優先考慮阿斯特捷利康公司研發中的疫苗，但州長們一直在探索替代方案。

另一方面，巴西衛生部今天也宣布，帕祖耶洛被驗出對新型冠狀病毒呈陽性反應，成為巴西政府中最新一名確診官員。波索納洛也得過2019冠狀病毒疾病。