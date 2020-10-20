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美日澳軍艦南海演習 2020年第5度聯手護印太

中央社洛杉磯20日專電
美軍與日本海上自衛隊、澳洲皇家海軍19日在南海進行海上演習。圖為南海渚碧礁。(美聯社資料照)
美軍與日本海上自衛隊、澳洲皇家海軍19日在南海進行海上演習。圖為南海渚碧礁。(美聯社資料照)

美國海軍太平洋艦隊今天發布新聞稿表示，美軍與日本海上自衛隊、澳洲皇家海軍19日在南海進行海上演習，三方今年第5度在印太區域聯合演習。

參與演習的軍艦包括美軍勃克級飛彈驅逐艦馬侃號（DDG-56）、日本海上自衛隊護衛艦霧雨號（DD-104）、澳洲海軍巡防艦亞倫塔號（FFH 151）。

美軍新聞稿指出，藉由三方海軍的聯合演習，增強盟友合作以維護海上安全，為任何突發狀況做好準備，透過專業合作為區域穩定打下基礎，維護各國的和平與繁榮。

馬侃號艦長伊斯特戴（Ryan T. Easterday）說：「藉由與盟友在南海的演習，我們旨在促進法治、透明、自由飛行與航行等理念，藉以支持印太區域的安全與繁榮，使區域內所有國家受益。」

澳洲巡防艦亞倫塔號指揮官杜甘（Troy Duggan）說，三方聯合演習是寶貴的機會，建立並維持高規格的互動能力，持續致力於印太區域的安全、穩定和繁榮的共同信念。

日本海上自衛隊第8護衛隊司令橫田和司表示：「為了和平穩定，我們努力維護自由開放的印太區域。其基礎正是盟友之間的堅實關係，即便在疫情下，日本海上自衛隊仍持續加強盟友關係。」

今年美日澳三方海軍已共同參與了2月海龍（Sea Dragon）反潛演習、7月底航空母艦雷根號參與的三方演習、9月初飛彈驅逐艦貝瑞號（DDG-52）參與多國編隊航行、9月太平洋先鋒（Pacific Vanguard）聯合演習。

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