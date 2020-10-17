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歐洲疫情增溫 奧地利比利時外長相繼染疫

中央社布魯塞爾17日專電
比利時副總理兼外長威爾梅斯(圖)今天宣布2019冠狀病毒疾病檢測結果呈現陽性，是繼奧地利外長之後第2位歐洲外長染疫。美聯社
比利時副總理兼外長威爾梅斯(圖)今天宣布2019冠狀病毒疾病檢測結果呈現陽性，是繼奧地利外長之後第2位歐洲外長染疫。美聯社

歐洲第2波新型冠狀病毒疫情延燒，比利時副總理兼外長威爾梅斯今天宣布2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測結果呈現陽性，是繼奧地利外長之後第2位歐洲外長染疫。

威爾梅斯（Sophie Wilmes）約2周前才卸下看守總理一職，轉而在比利時新聯邦政府擔任副總理兼外交部長，她今天在推特發文表示，檢測結果為陽性，但表示由於外出時皆有採取防疫措施，認為可能是在家庭圈子內被感染。

她說，不斷上升的病例提醒大家，必須照顧好自己也照顧好別人。由於她在10月16日已出現疑似症狀，因此當天並未出席政府疫情緊急會議。

根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）資訊，迄今天為止，比利時共有20萬2058起病例、死亡1萬359例，且過去14天每10萬人新增感染率在歐洲排名第2，僅次於捷克。日益嚴重的高感染率使得比利時政府10月16日緊急宣布，全國餐廳酒吧將關閉一個月並實施宵禁。

歐洲目前疫情快速增溫，在威爾梅斯宣布檢測陽性前，奧地利外交部長查倫柏（Alexander Schallenberg）今天稍早也宣布確診，奧地利外交部懷疑可能是12日在盧森堡的歐盟外交事務委員會（EU Foreign Affairs Council）被感染。

而10月15日，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及芬蘭總理馬林（Sanna Marin）分別因幕僚染疫及與確診者同場開會，均需退出當天召開的歐盟領導人峰會，其中范德賴恩已經是一個月內第2次自我隔離。

根據法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間17日11時（美東時間17日上午7時），全球累計至少3936萬8710例確診、至少110萬5691人死亡，其中歐洲累計718萬5938例確診、24萬8695人死亡。

檢測 疫情 歐盟

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