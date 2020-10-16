BTS所屬公司上市第2天 股價大跌22%

韓國高人氣團體防彈少年團（BTS）所屬公司Big Hit娛樂15日上市。(美聯社)

韓國高人氣團體防彈少年團（BTS）所屬公司Big Hit娛樂上市第2天，股價 較前一天大跌22.29%，連續兩天收跌；分析師 指出，公司銷售額過度倚賴單一團體，可能對股價影響較大。

韓聯社報導，Big Hit股價今天以20萬500韓元（約美金175元）作收，繼前一交易日收跌4.44%，又大跌22.29%，但仍較先前公開募股（IPO）定價13萬5000韓元上揚48.5%。

Big Hit昨天上市首日開盤價就高出IPO定價一倍，但飆至漲停後就一路走跌，最後以25萬8000韓元作收，下跌4.44%。

分析師指出，依Big Hit的IPO市值及今年合併稅息前折舊攤銷前利潤 （EBITDA）估算，合併稅息前折舊攤銷前盈利比（EV/EBITDA）達44.7倍，與JYP、SM、YG等同業上市公司平均12個月先行合併稅息前折舊攤銷前盈利比11.3相比，相對較高。

此外，Big Hit營利結構目前仍相當倚賴BTS，加上BTS成員入伍年限將至，對股價可能是項不利因素。去年BTS銷售額在Big Hit整體銷售額占比高達97.4%，今年上半年仍有87.7%比重。