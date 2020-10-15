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賽普勒斯將取消黃金護照 中國富商少了移民管道

中央社上海15日電
海外媒體日前披露，數百名中國富商與政協委員透過投資取得賽普勒斯的護照，這些人理當喪失中國籍。11月1日起，這個飽受質疑的「黃金護照」計畫將取消。圖為賽普勒斯護照影印本。美聯社
海外媒體日前披露，數百名中國富商與政協委員透過投資取得賽普勒斯的護照，這些人理當喪失中國籍。11月1日起，這個飽受質疑的「黃金護照」計畫將取消。圖為賽普勒斯護照影印本。美聯社

海外媒體日前披露，數百名中國富商與政協委員透過投資取得賽普勒斯的護照，這些人理當喪失中國籍。11月1日起，這個飽受質疑的「黃金護照」計畫將取消。

在中國搜尋引擎上搜尋相關關鍵字，可看到移民仲介公司有關申辦賽普勒斯護照的廣告，稱此護照將在11月1日關閉申請，要民眾搶搭「入籍歐盟末班車」。

澎湃新聞今天報導，賽普勒斯政府發言人在13日新聞發布會表示，將於11月1日起取消 「黃金護照 」計畫。該國內政部和財政部曾在推特上發表聲明，稱現行的投資移民計畫「存在弱點」並有「濫用」現象。

報導指出，賽普勒斯國會議長西盧里斯（Demetris Syllouris）已宣布將於19日辭職。半島電視台的調查文件曾稱他涉嫌利用投資移民計畫向罪犯出售護照。

賽普勒斯2013年推出「賽普勒斯投資計畫」，吸引外國人以投資房地產等方式獲得「黃金護照」（Golden Passport），取得賽普勒斯國籍，投資門檻為250萬歐元左右（約300萬美元）。

半島電視台8月份發布題為「賽普勒斯文件」（Cyprus Papers）的調查報導，指近500名中國富商近年以投資方式獲得賽普勒斯護照，其中包括亞洲女首富楊惠妍以及多名人大代表、政協委員和國企幹部。

但依中國法律，這些政協委員、人大代表和國企幹部理應喪失中國籍和政治職務。

投資 中國 移民

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