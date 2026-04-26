我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮記者晚宴槍手來自加州 曾捐錢給賀錦麗

白宮記者晚宴槍手 供稱目標是「川普政府官員」

羽球／3局21分制走入歷史 BWF宣布：明年起改3局15分制

中央社／台北26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為台運動部長李洋（右）與昔日搭檔王齊麟（左）日前在表演賽展現好默契。（中央社）
圖為台運動部長李洋（右）與昔日搭檔王齊麟（左）日前在表演賽展現好默契。（中央社）

世界羽球聯盟（BWF）今天公告，將在2027年實行「3局、每局15分」新賽制，對此中華羽協辦公室主任李侑龍今天表示，各式選拔賽將接軌國際，於明年正式上路。

現行國際羽球賽事採3局2勝制、每局21分，不過世界羽球聯盟（BWF）為了增加比賽節奏及可看度，提出改為「3局2勝、每局15分」方案，並利用萊茵魯爾世大運羽球項目等賽事試驗，如今在年度會員大會獲得超過3分之2的票數通過，預計於2027年1月4日正式上路。

世界羽球聯盟主席帕塔瑪（Khunying Patama Leeswadtrakul）在致詞時透露，目標打造一項與下一個世代對話的運動，同時持續投資球員長期發展，並認為這項變革能帶來話題、競爭力兼具的內容，不僅有利於賽程安排，也對球員體能恢復有幫助。

帕塔瑪強調，羽球的本質不會改變，並深知賽制改變可能引發外界疑慮，尤其是發生在傳統底蘊深厚的運動，不過她提到羽球的技術、體能與心理要求將維持不變，期許保護羽球核心價值之餘，持續強化羽球運動。

中華民國羽球協會辦公室主任李侑龍指出，第一時間就有收到消息，擔心馬上改變可能會有人來不及，因此預計於明年重要賽事全數接軌國際，包含全中運、全大運及各項選拔賽，不過仍須經過選訓會議通過，「如果想要維持國際競爭力，我們就得跟上時代潮流。」

世報陪您半世紀

羽球

上一則

MLB／紅襪送走離職教練 租車竟寫「教練求職」隨隊記者批超扯失誤

下一則

NBA／只打79秒 迪文森佐右腳阿基里斯腱撕裂賽季報銷

延伸閱讀

羽球／兩屆奧運金牌 安賽龍輸給腰傷宣布退役

羽球／兩屆奧運金牌 安賽龍輸給腰傷宣布退役
MLB／佐佐木朗希挨3轟成「本季最好一戰」道奇教頭：在好球帶內對決

MLB／佐佐木朗希挨3轟成「本季最好一戰」道奇教頭：在好球帶內對決
獲頒奧運金牌1000萬台幣獎金 李洋全捐：直接回饋社會

獲頒奧運金牌1000萬台幣獎金 李洋全捐：直接回饋社會
NBA／麥凱倫關鍵跳投、布朗森致命失誤 老鷹再1分險勝尼克系列賽反超

NBA／麥凱倫關鍵跳投、布朗森致命失誤 老鷹再1分險勝尼克系列賽反超

熱門新聞

「張雪機車」車隊法國車手瓦倫丁·德比斯（左）在比賽中。（新華社）

WSBK／到手第3名飛了…張雪機車為何被判第4？

2026-04-18 14:44
圖為右到左為：義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）、義大利體育部長阿波狄（Andrea Abodi）和義大利奧會主席布翁菲以奧（Luciano Buonfiglio）2月12日在米蘭冬奧女子超級大迴轉高山滑雪比賽的頒獎儀式上。美聯社

義大利體壇反對美特使建議 不可能取代伊朗踢世足賽

2026-04-23 12:28
葡萄牙球星C羅。（路透）

足球／前廚師曝光C羅私密食譜：不喝牛奶、定期吃內臟

2026-04-25 01:38
溫班亞瑪。(美聯社)

NBA／溫班亞瑪打12分鐘重摔 疑似腦震盪G2不回歸

2026-04-21 22:02
史馬特（36號）繳出平均20.3分、8.3助攻、3.7抄截的亮眼成績。(路透)

NBA／扛下雙衛空缺助湖人聽牌 史馬特：能重返季後賽太美妙

2026-04-25 03:50
谷愛凌。(路透)

「體育界的奧斯卡」勞倫斯體育獎今年將由谷愛凌、約克維奇主持

2026-04-18 19:43

超人氣

更多 >
川普總統3月買了這些公司債和股票

川普總統3月買了這些公司債和股票
拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所

拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所
白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州
「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴

「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴
川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程