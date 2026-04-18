WSBK／到手第3名飛了…張雪機車為何被判第4？

「張雪機車」車隊法國車手瓦倫丁·德比斯（左）在比賽中。（新華社）

在18日進行的2026世界超級摩托車錦標賽（WSBK）荷蘭站WorldSSP組別第一回合正賽中，中國製造商「張雪機車」的法國車手瓦倫丁·德比斯第三個衝過終點線，卻最終以第四名完賽。這一結果是賽事方基於賽道限制規則做出的決定。

比賽中，德比斯表現出色，在倒數第六圈前方兩名車手發生碰撞後順勢升至第二位，並一度在倒數第三圈領跑。最後一圈的爭奪進入白熱化階段，德比斯在被多名對手超越後完成極限反超，以第三名衝線。然而賽後的官方比賽報告顯示，德比斯因「最後一圈在17號彎超出賽道限制」被罰退一位。

根據WSBK賽事規則，車手必須始終使用賽道和維修區路面行駛。如果意外離開賽道，必須在賽事官員指定的位置或不會為其帶來優勢的位置重新回到賽道。德比斯在最後一圈的17號彎衝出賽道進入緩衝區，賽事裁判認定此舉構成了「獲利性」違規。

WSBK賽事規則對最後一圈的賽道限制違規有特別規定：若車手在最後一圈超出賽道限制並獲得優勢，將被罰退一個完賽位置，旨在防止車手在比賽關鍵時刻通過切彎或駛出賽道獲取不正當優勢。值得注意的是，該處罰僅適用於最後一圈的獲利性違規，常規圈次的賽道限制違規通常以單圈成績被取消或加罰時間等方式處理。德比斯正是在這一規則下，從原本的第三名被罰退至第四名，領獎台第三的位置由凱旋車隊的英國車手阿莫斯遞補獲得。

德比斯賽後接受新華社記者採訪時表示，在17號彎前，他看到前面兩名車手出現失誤，便加大油門準備在彎道完成超越。他原本以為身旁的車手不會變線，沒想到對方稍微調整了位置，將他擠出了賽道，導致他衝進了緩衝區。

「在最後一圈衝出賽道的時候，我就知道自己要被罰退一個位置了。但我對自己說，最壞的情況，我超過一個人，以第五名完賽；最好的情況，我超過兩個人，以第四名完賽。最終我因為進入緩衝區還是被罰退了一個位置。」他說。

儘管遺憾與領獎台失之交臂，德比斯仍收穫13個積分，目前以63分排名車手積分榜第三位，緊追積96分的馬西亞和積85分的阿雷納斯。在此前的葡萄牙站比賽中，「張雪機車」車隊連續奪得兩回合正賽冠軍，目前積65分在車隊積分榜中同樣排名第三。

荷蘭站第二回合正賽將於19日進行。