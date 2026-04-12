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11歲滑板新星葉子陽 亞錦賽鍍銀 台灣史上第1人

中央社台北12日電
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年僅11歲的新星葉子陽在亞洲滑板錦標賽街式少年男子組決賽奪銀，寫下站上亞錦賽頒獎...
年僅11歲的新星葉子陽在亞洲滑板錦標賽街式少年男子組決賽奪銀，寫下站上亞錦賽頒獎台台灣第1人紀錄，更是滑板史上首面正式錦標賽獎牌。（葉子陽父親提供）

在中國舉行的亞洲滑板錦標賽，年僅11歲的新星葉子陽在街式少年男子組摘下銀牌，不僅寫下台灣第1人站上亞錦賽頒獎台紀錄，更是滑板史上首面正式錦標賽獎牌。

年僅11歲的滑板新星葉子陽這次亞錦賽繳出亮眼表現，在街式少年男子組決賽以128.34分拿到銀牌，尤其在單招已經失敗兩次情況下，葉子陽把握住最後1次機會放手一搏，如願登上頒獎台，同時寫下台灣滑板史上新紀錄。

隨隊教練林大為接受中央社採訪時表示，葉子陽在單招連續兩次失敗後，詢問他想不想拚拚看，否則就是看著其他選手踏上頒獎台，而葉子陽果斷選擇大膽嘗試，沒想到最後完成以前沒有做過動作，讓林大為直呼「心臟很大顆」。

葉子陽的爸爸則透露，其實是臨時接到代表台灣征戰滑板亞錦賽的機會，當下兩人正在日本東京進行雪訓，而兒子立刻表達「有意願」，只是畢竟有一段時間沒有接觸滑板，因此葉子陽的爸爸期望兒子以「不要受傷」為最大目標，「賽前我們評估可以晉級決賽就很棒了。」

然而，葉子陽表現完全超乎預期，甚至帶著傷勢在第3次拚大招成功，瞬間讓現場觀眾沸騰。葉子陽的爸爸更大方允諾，要送給兒子一台Switch 2當作獎勵，「我對他的表現打分數破表了，100分都不夠。」

葉子陽的爸爸分享，一開始是帶著兒子從事滑雪運動，而葉子陽在5歲那年聽從滑雪夥伴的建議，從玩滑板訓練腳感，順便練招式，慢慢把滑板變成生活一部分，現在父子倆冬天就到日本雪訓，剩餘時間則在台灣練習滑板。

滑板是一項源於街頭文化的新興運動，近年在世界各地掀起熱潮，並連續3屆成為奧運正式項目，如今葉子陽為台灣滑板界寫下新的里程碑，林大為期望得到政府重視，有正規訓練場地為第一要務，才有助於台灣滑板推廣。

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