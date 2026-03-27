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老虎伍茲涉又車禍 涉酒駕翻車被捕

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老虎伍茲涉酒駕 翻車被捕…第3次車禍 上次差點截肢

記者胡玉立／即時報導
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現年50歲的老虎伍茲職業生涯累計贏得15次大滿貫冠軍，他最後一次參加職業高爾夫巡迴賽是2024年7月的英國公開賽。(美聯社)
現年50歲的老虎伍茲職業生涯累計贏得15次大滿貫冠軍，他最後一次參加職業高爾夫巡迴賽是2024年7月的英國公開賽。(美聯社)

傳奇高爾夫球手老虎伍茲(Tiger Woods)又出車禍了。佛羅里達州馬丁郡(Martin County)警方27日表示，老虎伍茲於下午2時許，在距離他朱庇特島(Jupiter Island)住處不遠的雙線公路試圖超車時，撞上另一輛汽車以致自己的座車翻覆。警方認為他受到藥物影響並涉嫌酒後駕車，在車禍現場將他逮捕。

馬丁郡警長布登西克(John Budensiek)表示，伍茲沒有受傷。他從其所駕駛的路虎(Land Rover)休旅車副駕駛座爬出來時，呈現醉酒跡象。

布登西克指出，案發時，伍茲試圖超越一輛高壓清洗車，為避免碰撞而急轉彎，但還是擦到拖車尾部；隨後，伍茲的車朝駕駛側方向翻覆。

這至少是伍茲第三次捲入車禍事件。他上次傳出車禍是2021年2月在洛杉磯沿海公路開車高速行駛時，衝出路面，導致腿部和腳踝多處受傷。伍茲後來表示，醫生曾考慮截肢。那場車禍之後，伍茲一共參加了11場比賽，有四次打滿72洞，但與冠軍差距都在16桿內。

2017年伍茲即曾因酒駕被捕。當時，南佛州警方發現他睡在駕駛側受損的汽車駕駛座，汽車停放位置很奇怪。伍茲稱自己服用了混合止痛藥；後來他對魯莽駕駛認罪。

伍茲現年50歲，他最後一次參加職業高爾夫巡迴賽(PGA Tour)是2024年7月的英國公開賽(British Open)。2025年3月伍茲跟腱斷裂，去年9月接受了第七次背部手術，過去幾個月一直在養傷。24日晚上他參加了自己組織的室內TGL高爾夫聯賽，是他一年多來首次參賽。高球名人賽(the Masters)訂4月9日至12日舉行，伍茲尚未決定是否參賽。

伍茲2019年贏得第五個高球名人賽冠軍，也是他第15個大滿貫冠軍。他在PGA Tour共獲得82場勝利，與山姆·史尼德(Sam Snead)並列歷史紀錄。

老虎伍茲因超車不當，以致其所駕駛的休旅車翻覆，他從副駕駛座爬出來後，站在路邊等候...
老虎伍茲因超車不當，以致其所駕駛的休旅車翻覆，他從副駕駛座爬出來後，站在路邊等候救援。(美聯社)

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