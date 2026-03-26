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國際奧委會新規 女子項目嚴限「生理女性」參賽

新華社北京3月26日電
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國際奧委會主席考文垂檔案照。（新華社）
國際奧委會主席考文垂檔案照。（新華社）

國際奧委會執委會26日正式批准通過了一項關於女性比賽的新規，嚴格限定只有通過一次性SRY基因篩查、被認定為生理女性的運動員，才有資格參加女子類別的奧運賽事。

國際奧委會表示，該規定適用於2028年洛杉磯奧運會及以後的奧運會，旨在保護女子組的公平性、安全性和公正性。各國際單項體育聯合會及其他體育管理機構，如國家（地區）奧委會、國家（地區）體育協會和洲際聯合會，在針對國際奧委會賽事制定和執行參賽資格規則時，應執行本規定。

國際奧委會同時強調，該規定不具有追溯力，也不適用於任何基層或休閒體育項目。

長期以來，國際奧委會在跨性別運動員參加奧運會問題上未有統一而明確的規定，曾要求各國際單項體育聯合會自行制定。考文垂去年6月就任國際奧委會主席後表示，國際奧委會將牽頭制定統一的政策來保護女性項目。這也是她發起的「適應未來」系列改革內容之一。

考文垂在宣布這一規定時強調：「在奧運會上，即使是最微小的差距也可能決定勝負。因此，生物學男性參加女子類別的比賽顯然是不公平的。」她同時表示，每位運動員都應受到有尊嚴的對待和尊重，運動員一生中僅需接受一次篩查，並應獲得清晰的指導與專業的醫療支持。

國際奧委會表示，對於基因篩查結果為陽性的運動員，除極少數個例之外，均無資格參加奧運女子類別比賽。但這些運動員仍可參加男子類別的奧運賽事，包括任何混合組別中指定的男子名額，以及任何開放類別，或任何不按性別劃分運動員的項目和賽事。

國際奧委會表示，在該規定制定過程中，廣泛徵求了專業人士及運動員等相關群體意見，最終達成共識：在所有依賴力量、爆發力和耐力的體育項目中，男性性別均具有顯著的運動表現優勢。為確保公平並保護運動員安全，尤其是在接觸性項目中，參賽資格必須基於生物學性別。

SRY基因是位於Y染色體的雄性性別決定關鍵基因。國際奧委會表示，目前用於篩查生理性別的最準確、侵入性最小的方法是篩查SRY基因。

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