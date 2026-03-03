世足賽倒數100天 伊朗遭美國轟炸後參賽與否添變數

我的頻道

中央社華盛頓3日綜合外電報導
距離世界盃足球賽開打進入倒數100天，這場將在北美洲舉行的運動盛會如今面臨一個問題：伊朗與主辦國之一美國基本上已開戰，區域衝突愈演愈烈，伊朗隊是否還會維持參賽？

美國有線電視新聞網（CNN）報導，本屆國際足總世界盃（FIFA World Cup）球賽將於今年6月11日至7月19日在墨西哥、美國和加拿大舉行，伊朗隊已抽籤加入G組，同組還有紐西蘭、埃及和比利時；伊朗首場比賽將在美國洛杉磯對上紐西蘭。

但早在美國和以色列2月28日打擊伊朗、引發中東暴力情勢急速升溫前，伊朗是否參加本屆世界盃就已出現不確定性。

美國川普（Donald Trump）政府去年起對伊朗實施旅行禁令，雖然球員和教練享有豁免，但去年12月在華府舉行世界盃最終分組抽籤前，伊朗代表團有數名成員遭到美國拒發簽證，引發伊朗揚言抵制抽籤，不過最後仍派出總教練在內的1個小型代表團出席。

現在隨著伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）已被擊斃、領導階層遭大量殲滅、國家持續受攻擊，伊朗足球協會主席塔伊（Mehdi Taj）已對世界盃參賽前景表達疑慮。

美聯社報導，他告訴伊朗體育新聞網「體育3」（Varzesh3）：「可以確定的是，經過這場攻擊後，無法期待我們會懷抱希望迎接世界盃。」

在伊朗陷入權力真空、哈米尼繼任者的遴選程序也複雜的情況下，關於抵制世界盃的任何決定將誰負責，以及伊朗新領導階層與美國的關係將會如何，都充滿不確定性。

FIFA回覆CNN詢問時，建議參考其秘書長葛拉夫斯卓姆（Mattias Grafstrom）1日在英國威爾斯出席國際足球協會理事會（International Football Association Board）會議後的相關談話。

當時葛拉夫斯卓姆說：「現在對這件事做詳細評論還略微為時過早，不過我們當然會持續密切關注全球各地所有相關議題的發展。...我們已在華府進行過最終抽籤，所有隊伍都有參加。我們最在意的是能辦一場所有隊伍都沒缺席的安全世界盃。」

墨西哥 以色列 紐西蘭

NBA／不想談季後賽 安戴托昆波回歸坦言生疏：專注找回節奏

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

