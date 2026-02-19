從未贏過美國斯托爾茲 寧忠岩：我翻過了那座「大山」

當地時間2月19日，米蘭-科爾蒂納冬奧會速度滑冰男子1500米決賽在米蘭舉行，美國選手喬丹·斯托爾茲在比賽中。（新華社）

19日在米蘭冬奧會速度滑冰男子1500米決賽中，中國名將寧忠岩以1分41秒98的成績打破奧運 紀錄並獲得金牌。賽後他表示，這枚金牌贏得「難以置信」，很開心自己終於翻過了強勁對手喬丹 ·斯托爾茲這座「大山」。

米蘭周期，來自美國的斯托爾茲是速滑賽場的「絕對王者」，21歲的他在本賽季全部五站世界盃比賽中包攬1500米金牌，排名世界第一。本屆冬奧會，他已摘得男子500米和1000米兩塊金牌，並在賽前表示對1500米志在必得。

此前，寧忠岩從未贏過斯托爾茲。「我不相信我能獲得金牌，因為喬丹真的太不可思議了，他在這四年裡無人能擋，我始終把他當作一座跨不過去的山。但在奧運會1500米上，我把這座山成功翻過去了！」

衝過終點線後，寧忠岩的成績打破了剛剛被荷蘭選手喬普·溫內馬斯刷新的奧運紀錄，暫列第一。他舉起雙手在空中不斷揮拳，釋放著情緒。「這個成績對我來說非常、非常滿意，但（當時）我還是沒想到能拿到金牌。」他說。

斯托爾茲的比賽是最後一組，寧忠岩需要耐心等待。「等成績那一刻不好受，你不知道會拿到什麼樣的成績。」寧忠岩說，「如果是金牌那真是太好了，如果是銀牌也很滿足。但最後我獲得的是金牌，真不可思議。」

這也是中國代表團本屆冬奧會的第三金。

寧忠岩認為，本場的成功主要還是歸功於技戰術發揮得很徹底。賽前一晚，他和教練德威特認真研究，最後決定必須在前兩圈起速。「第一圈第二圈必須全力以赴。因為我是在內道，如果不這樣最後一圈就贏不了對手。今天我把所有技戰術都發揮出來了。」他說。

走下賽場，談及過往四年的奮鬥，寧忠岩幾度抹淚，特別是在說到自己為了訓練一整年沒有回過家時，他轉身背對媒體哭了起來，聲音哽咽。

他說，此刻的眼淚，意味著自己練滑冰以來付出的所有汗水和淚水，都在這一刻得到了釋放。「四年過去，這屆冬奧會我的心態要好太多了。因為上一屆北京冬奧 會，我太希望在家門口奪牌，給自己的壓力實在太大。」

寧忠岩更加成熟了，但速度滑冰項目也同時在「成長」，越來越「卷」了。「速滑這四年裡變化太大，冒出來一位天才少年（喬丹·斯托爾茲），像是月球人。其實我一直都在挑戰他，但始終沒能成功。速滑整體水平都在提升，高手之間的水平幾乎相差不了0.2到0.3秒。」他說。

「但在這麼「卷」的時代，我能把喬丹給超越了！而且在速度滑冰項目上，這個項目（1500米）相當於田徑的400米或者800米，我身為一個亞洲人在這個項目上贏了歐美人。」寧忠岩說。

在頒獎儀式前後，寧忠岩和銀牌獲得者斯托爾茲、銅牌獲得者凱·努伊斯微笑著擁抱、合影、互相慶祝。寧忠岩說，由於經常在領獎台相遇，他們之間的關係非常好，平時也會時不時聊天。得知這將是努伊斯的最後一屆冬奧會，寧忠岩在賽前特意上前表達敬意：「我跟他說，我很高興能跟你在同一組，能一起比你的最後一屆奧運會，我感到非常高興。」

努伊斯對此表示感激：「他的祝福真的非常支持我、非常暖心。我覺得我們三個人今天都發揮出了非常高的水平。我和寧的起跑都非常快，喬丹的第三圈滑得特別出色。」

寧忠岩說：「我們是惺惺相惜，誰獲得獎牌和金牌，都為彼此感到高興。我其實還是不敢相信我得到了金牌。但確實，我始終都在為這枚金牌努力著。今天我覺得他們兩個做得都很好，只能說我做得可能更好。」