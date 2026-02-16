冬奧╱中國王牌之師將衝金 速滑男隊盼奉獻「冰上春晚」

當地時間2月15日，米蘭-科爾蒂納冬奧會速度滑冰男子團體追逐四分之一決賽在米蘭舉行。中國隊晉級半決賽。（新華社）

17日的米蘭冬奧會上，中國隊有望在速度滑冰男子團體追逐項目上再次突破，在大年初一為祖國人民獻上一場精彩的「春晚」演出；自由式滑雪空中技巧開賽，中國雪上項目的「王牌之師」將開啟衝金之旅。

當日冬奧會將產生7枚金牌，其中包括速度滑冰賽場的男、女團體追逐賽。此前在男子團體追逐四分之一決賽中，由劉瀚彬、吳宇、李文淏出戰的中國男隊以第三名晉級半決賽，這也是自2006年該項目首次亮相冬奧會以來，中國隊首次闖進四強。

半決賽中，中國男隊將與美國隊爭奪決賽「入場券」。「我們很期待在全國舉杯歡慶的時候，給大家帶來一場很精彩的『春晚』。」劉瀚彬說。

在四分之一決賽中排名第七的中國女隊將與哈薩克斯坦爭奪第七名。

自由式滑雪空中技巧17日將進行男、女預賽，中國隊男、女均有滿額的4名選手參賽。北京冬奧 會上，齊廣璞、徐夢桃分獲男、女個人金牌，中國隊獲得混合團體銀牌。

男子雙人雪車項目將產生一枚金牌。中國李純鍵車隊、孫楷智車隊在完成兩輪滑行後分別暫列第17、18位，兩支車隊都期待為中國隊刷新該項目奧運歷史最好成績。此前中國隊的最好成績是孫楷智車隊在北京冬奧會上取得的第14名，李純鍵車隊當時排名第22。

花樣滑冰賽場進行女單短節目比賽。中國18歲小將張瑞陽將迎來個人項目冬奧「首秀」。在此前的團體項目比賽中，她的短節目獲得59.83分。

冬季兩項賽場，挪威 、法國、瑞典 等20支隊伍將進行男子4×7.5公里接力賽角逐。挪威與法國將全力衝金，瑞典、德國和芬蘭隊具備衝擊領獎台的實力。