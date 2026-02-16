我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

奧斯卡影帝勞勃杜瓦95歲辭世 精湛演技深植人心

冬奧╱中國王牌之師將衝金 速滑男隊盼奉獻「冰上春晚」

新華社米蘭2月16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
當地時間2月15日，米蘭-科爾蒂納冬奧會速度滑冰男子團體追逐四分之一決賽在米蘭舉行。中國隊晉級半決賽。（新華社）
當地時間2月15日，米蘭-科爾蒂納冬奧會速度滑冰男子團體追逐四分之一決賽在米蘭舉行。中國隊晉級半決賽。（新華社）

17日的米蘭冬奧會上，中國隊有望在速度滑冰男子團體追逐項目上再次突破，在大年初一為祖國人民獻上一場精彩的「春晚」演出；自由式滑雪空中技巧開賽，中國雪上項目的「王牌之師」將開啟衝金之旅。

當日冬奧會將產生7枚金牌，其中包括速度滑冰賽場的男、女團體追逐賽。此前在男子團體追逐四分之一決賽中，由劉瀚彬、吳宇、李文淏出戰的中國男隊以第三名晉級半決賽，這也是自2006年該項目首次亮相冬奧會以來，中國隊首次闖進四強。

半決賽中，中國男隊將與美國隊爭奪決賽「入場券」。「我們很期待在全國舉杯歡慶的時候，給大家帶來一場很精彩的『春晚』。」劉瀚彬說。

在四分之一決賽中排名第七的中國女隊將與哈薩克斯坦爭奪第七名。

自由式滑雪空中技巧17日將進行男、女預賽，中國隊男、女均有滿額的4名選手參賽。北京冬奧會上，齊廣璞、徐夢桃分獲男、女個人金牌，中國隊獲得混合團體銀牌。

男子雙人雪車項目將產生一枚金牌。中國李純鍵車隊、孫楷智車隊在完成兩輪滑行後分別暫列第17、18位，兩支車隊都期待為中國隊刷新該項目奧運歷史最好成績。此前中國隊的最好成績是孫楷智車隊在北京冬奧會上取得的第14名，李純鍵車隊當時排名第22。

花樣滑冰賽場進行女單短節目比賽。中國18歲小將張瑞陽將迎來個人項目冬奧「首秀」。在此前的團體項目比賽中，她的短節目獲得59.83分。

冬季兩項賽場，挪威、法國、瑞典等20支隊伍將進行男子4×7.5公里接力賽角逐。挪威與法國將全力衝金，瑞典、德國和芬蘭隊具備衝擊領獎台的實力。

世報陪您半世紀

北京冬奧 瑞典 挪威

上一則

冬奧╱高山滑雪男子迴轉 瑞士選手戲劇性奪冠

下一則

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

延伸閱讀

冬奧╱高山滑雪男子迴轉 瑞士選手戲劇性奪冠

冬奧╱高山滑雪男子迴轉 瑞士選手戲劇性奪冠
冬奧╱短道男子接力失誤中國無緣決賽 他不停說「抱歉」

冬奧╱短道男子接力失誤中國無緣決賽 他不停說「抱歉」
冬奧開幕前被炒 2華郵記者堅持完成報導使命

冬奧開幕前被炒 2華郵記者堅持完成報導使命
冬奧／男子冰球 加拿大小組賽全勝晉八強

冬奧／男子冰球 加拿大小組賽全勝晉八強

熱門新聞

加拿大選手希扎斯8日在女單自由滑比賽中。（中新社）

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

2026-02-10 14:25
美中混血運動員谷愛凌日前批評美國總統川普的言論引發網友反彈。(歐新社)

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

2026-02-11 11:20
代表中國出賽冬奧的谷愛凌。(美聯社)

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

2026-02-14 16:52
美國花式滑冰女將格倫（Amber Glenn）剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。美聯社

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

2026-02-09 10:50
NBA名人賽邀請林書豪（前右）在內等退役球星與明星藝人參與，結果他以罕見的8分球為白隊奠定勝利基礎。（美聯社）

NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝

2026-02-13 23:30
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2026-02-09 14:41

超人氣

更多 >
華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案

華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」