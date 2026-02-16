冬奧╱高山滑雪男子迴轉 瑞士選手戲劇性奪冠

當地時間2月16日，米蘭-科爾蒂納冬奧會高山滑雪男子回轉比賽在意大利博爾米奧舉行，冠軍瑞士選手路易克·梅拉爾在頒獎儀式上。 （新華社）

16日，冬奧 會高山滑雪男子項目在雪過初晴後上演悲喜劇。挪威選手麥格拉思在首輪領先的局面下第二輪失誤，沒有成績；瑞士 選手梅拉爾摘金。中國選手劉校辰未能完賽。

迴轉比賽中，每名選手需滑行兩輪，兩輪總用時短者勝。賽道上設置諸多旗門作為滑行線路的指引，選手需以正確方式繞過或穿過旗門，否則即為犯規。

當日首輪比賽在大雪中進行，複雜的雪況和旗門設置使96名選手中僅44人完賽。中國選手劉校辰也滑出賽道，失去了第二輪比賽資格。

賽後劉校辰表示，當天旗門中的「組合門」設置非常緊湊，是他沒見過的難度；降雪造成視線下降，雪面溝槽較多，均帶來不小挑戰。「我已經盡我所能，開始的幾個（旗）門滑得還是不錯的。」他說。

23歲的劉校辰至此結束了他的首次冬奧會，他此前在男子大迴轉中排名第58名。對於整體表現，劉校辰表示滿意：「我很享受比賽，不太在乎最後的名次，第一次比奧運 會學到了很多適應地形的門道，接下來會認真總結，再接再厲。」

當天多名名將也認為賽道設計頗具挑戰。2021年世錦賽冠軍、奧地利選手施瓦茨說：「線路設計很刁鑽，但它也是配得上奧運會的完美賽道，最好的選手才能贏。」

梅拉爾和麥格拉思均稱得上男子迴轉「最好的選手」，兩人分別是去年世錦賽冠、亞軍，麥格拉思目前還排名世界第一。16日，麥格拉思在首輪以較大優勢領先梅拉爾的情況下，第二輪沒能用正確方式繞過旗門桿，直接失去比賽資格。

失誤後，麥格拉思將雪杖扔出雪道外，脫掉雪板走向無人的雪坡。在樹林邊，這名在本屆冬奧會開幕式當晚剛剛經歷了祖父去世的世界第一躺倒在了雪裡。

賽後，獲得金牌的梅拉爾表達了目睹對手失誤的複雜情緒：「我們是朋友，我們都知道迴轉這個項目有多殘酷。但另一方面，當我們站上起點就是要戰勝對方。我相信他（麥格拉思）能站起來，重新變得強大。」