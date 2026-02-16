我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

川普推的平抑藥價平台 專家：較適合無保險或自費者

冬奧╱高山滑雪男子迴轉 瑞士選手戲劇性奪冠

新華社義大利博爾米奧2月16日電
當地時間2月16日，米蘭-科爾蒂納冬奧會高山滑雪男子回轉比賽在意大利博爾米奧舉行，冠軍瑞士選手路易克·梅拉爾在頒獎儀式上。 （新華社）
當地時間2月16日，米蘭-科爾蒂納冬奧會高山滑雪男子回轉比賽在意大利博爾米奧舉行，冠軍瑞士選手路易克·梅拉爾在頒獎儀式上。 （新華社）

16日，冬奧會高山滑雪男子項目在雪過初晴後上演悲喜劇。挪威選手麥格拉思在首輪領先的局面下第二輪失誤，沒有成績；瑞士選手梅拉爾摘金。中國選手劉校辰未能完賽。

迴轉比賽中，每名選手需滑行兩輪，兩輪總用時短者勝。賽道上設置諸多旗門作為滑行線路的指引，選手需以正確方式繞過或穿過旗門，否則即為犯規。

當日首輪比賽在大雪中進行，複雜的雪況和旗門設置使96名選手中僅44人完賽。中國選手劉校辰也滑出賽道，失去了第二輪比賽資格。

賽後劉校辰表示，當天旗門中的「組合門」設置非常緊湊，是他沒見過的難度；降雪造成視線下降，雪面溝槽較多，均帶來不小挑戰。「我已經盡我所能，開始的幾個（旗）門滑得還是不錯的。」他說。

23歲的劉校辰至此結束了他的首次冬奧會，他此前在男子大迴轉中排名第58名。對於整體表現，劉校辰表示滿意：「我很享受比賽，不太在乎最後的名次，第一次比奧運會學到了很多適應地形的門道，接下來會認真總結，再接再厲。」

當天多名名將也認為賽道設計頗具挑戰。2021年世錦賽冠軍、奧地利選手施瓦茨說：「線路設計很刁鑽，但它也是配得上奧運會的完美賽道，最好的選手才能贏。」

梅拉爾和麥格拉思均稱得上男子迴轉「最好的選手」，兩人分別是去年世錦賽冠、亞軍，麥格拉思目前還排名世界第一。16日，麥格拉思在首輪以較大優勢領先梅拉爾的情況下，第二輪沒能用正確方式繞過旗門桿，直接失去比賽資格。

失誤後，麥格拉思將雪杖扔出雪道外，脫掉雪板走向無人的雪坡。在樹林邊，這名在本屆冬奧會開幕式當晚剛剛經歷了祖父去世的世界第一躺倒在了雪裡。

賽後，獲得金牌的梅拉爾表達了目睹對手失誤的複雜情緒：「我們是朋友，我們都知道迴轉這個項目有多殘酷。但另一方面，當我們站上起點就是要戰勝對方。我相信他（麥格拉思）能站起來，重新變得強大。」

世報陪您半世紀

冬奧 奧運 瑞士

上一則

冬奧╱短道男子接力失誤中國無緣決賽 他不停說「抱歉」

延伸閱讀

瑞士雪崩發生火車脫軌 警方證實5人受傷、疏散逾20人

瑞士雪崩發生火車脫軌 警方證實5人受傷、疏散逾20人
冬奧開幕前被炒 2華郵記者堅持完成報導使命

冬奧開幕前被炒 2華郵記者堅持完成報導使命
瑞士也過年？馬年賀歲片爆紅 3月15日加碼當地美食免費嘗

瑞士也過年？馬年賀歲片爆紅 3月15日加碼當地美食免費嘗
冬奧／男子冰球 加拿大小組賽全勝晉八強

冬奧／男子冰球 加拿大小組賽全勝晉八強

熱門新聞

加拿大選手希扎斯8日在女單自由滑比賽中。（中新社）

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

2026-02-10 14:25
美中混血運動員谷愛凌日前批評美國總統川普的言論引發網友反彈。(歐新社)

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

2026-02-11 11:20
代表中國出賽冬奧的谷愛凌。(美聯社)

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

2026-02-14 16:52
美國花式滑冰女將格倫（Amber Glenn）剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。美聯社

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

2026-02-09 10:50
NBA名人賽邀請林書豪（前右）在內等退役球星與明星藝人參與，結果他以罕見的8分球為白隊奠定勝利基礎。（美聯社）

NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝

2026-02-13 23:30
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2026-02-09 14:41

超人氣

更多 >
華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案

華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦